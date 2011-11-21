تصاویر نقاط تنظیم سازی ماهواره های جاسوسی چین در نقشه های گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر جدیدی که از برنامه نقشه های گوگل به دست آمده، ساختارها و الگوهای مرموزی را بر روی صحرای "گوبی" چین نمایش می دهد. منطقه تست سلاح چین، اهداف تنظیم سازی ماهواره، نقشه خیابانهای واشنگتن و نیویورک و حتی پیامی برای بیگانگان فضایی تفسیرهایی است که از دیدن این تصاویر بر روی برنامه نقشه های گوگل در اینترنت منتشر شده است.

در نهایت مشخص شد که این الگوهای مرموز در واقع برای تنظیم سازی ماهواره های جاسوسی چین مورد استفاده قرار می گیرند. محققان ناسا نیز این ایده را تایید می کنند، به گفته آنها دوربین ماهواره ها بر روی این شبکه های درهم پیچیده با ابعادی برابر 1.046 در 1.85 کیلومتر متمرکز شده و از آنها برای تغییر وضعیت خود در فضا استفاده می کنند.

وجود این اهداف تنظیم سازی شاید مشکوک یا مرموز به نظر بیاید اما محققان ناسا می گویند این نشانه ها واقعا آنطور که مرموز نشان می دهند، نیستند. چین و بسیاری دیگر از کشورها از ماهواره های جاسوسی استفاده می کنند و به این دلیل اهداف تنظیم کننده ای به این شکل را نیز به کار می بندند.

نشانه های سفید رنگی که در صحرای چین دیده شده اند بر خلاف آنچه در بسیاری از وب سایتهای خبری آمده از جنس مواد بازتابنده نیست و بزرگی بیش از اندازه این اهداف نشان می دهند دوربینهای ماهواره های جاسوسی چین از وضوح تصویری بسیار محدودی برخوردار اند.

تصویر مرموز دیگر سازه ای مشابه سازه باستانی "استون هنج" را نشان می دهد که جتهای جنگنده در مرکز آنها قرار دارند. به گفته متخصصان ناسا این تصویر نیز تصویری از هدف تنظیم سازی تجهیزات راداری مدارگرد است. در واقع اینطور به نظر می آید که ارتش چین از تاسیسات راداری برای ارسال سیگنالهایی از بالا به سوی اهداف و تعیین میزان بازتاب سیگنالها به سوی تجهیزات از سوی جتهای جنگنده و میزان پراکنده سازی سیگنالها توسط سازه های استون هنجی استفاده می کند.

بر اساس گزارش تلگراف، با استفاده از این تکنیک ارتش این کشور می تواند راهکارهای پنهان سازی ماموریتهای نظامی خود را از دید دیگر کشورها بیاموزد:

نشانه ای وسیع و ناشناخته در صحرای گوبی در ایالات گانسو چین که به گفته محققان ناسا هدفی برای تنظیم سازی ماهواره های جاسوسی به شمار می رود

تصویری از نشانه ای دیگر در 100 مایلی منطقه ژیکوان، پایگاه مرکزی برنامه های فضایی و سکوی پرتابهای فضایی چین که از بالا به جاده هایی به شدت متقاطع شباهت دارند

تصویری از برنامه نقشه های گوگل که شبکه ای از حفره های مربع شکل یا سرامیکی را نشان می دهد اما بزرگنمایی تصویر نشان می دهد این منطقه مملو از خودروهای از کار افتاده است

در مرکز این تصویر که کاملا به صفحه هدف تیراندازی شباهت دارد، می توان جتهای جنگنده ای را مشاهده کرد که برای بررسی میزان عملکرد رادارهای چینی در این منطقه قرار گرفته اند

خطوط متقاطعی که به وسعتی برابر 28 کیلومتر بر سطح زمین پراکنده شده اند نیز نشانه هایی برای تنظیم سازی تجهیزات ماهواره ای چین اعلام شده اند