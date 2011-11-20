به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی در 84 ماده در مهرماه سال 88 در مجلس تهیه و تصویب شد، شورای نگهبان در آبان ماه همان سال موضوع را بررسی و ورود به اختیارات مقام معظم رهبری، بار مالی این طرح و ایراد شکلی به برخی از مواد را سه ایراد آن دانست.

وی ادامه داد: مجلس در اسفند ماه 88 این مواد را اصلاح کرد اما شورا در 25 اسفند همان سال مجدداً دو ایراد برطرف شده را وارد ندانست، مجلس بار دیگر در 22 اردیبهشت امسال دو اصلاح انجام داد که امیدواریم با هماهنگی های شورا این دو اصلاح پذیرفته شود.

جانشین اداره منابع نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: مجلس در بند 9 ماده 44 معافیت دوبرادری را تصویب و در موادی نیز بار مالی وجود داشت که شورا به این دو موضوع ایراد گرفته بود. مجلس برای رفع این ایراد تصمیم گرفت که معافیت دوبرادری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح باشد اما در حال حاضر به موجب مصوبه قانون معافیت 3 برادری تا سال 91 ادامه دارد.

سردار کمالی تأکید کرد: طرح معافیت دوبرادری چنانچه ستاد کل نیروهای مسلح با مشمول مازاد مواجه شد اجرایی می شود. البته با توجه به اینکه 430 هزار نفر از معافیت 3 برادری استفاده کرده و معاف شدند و معافیت دوبرادری در صورت اجرا شامل 500 هزار نفر در مرحله اول می شود ستاد کل نیروهای مسلح این مصوبه را اجرا نمی کند. برخی از مشمولان برای این مصوبه مرتکب غیبت شده اند که از آنها می خواهیم منتظر اجرای این بند از قانون نمانند و هرچه زودتر خود را معرفی کنند.

حقوق سربازان افزایش نمی یابد

وی با اشاره به عدم افزایش حقوق سربازان تصریح کرد: تبلیغات گسترده ای در گذشته انجام شد که حقوق سربازان افزایش می یابد، با توجه به بار مالی که این طرح داشت مجلس تصمیم گرفت موادی که دارای بار مالی است در سالهای بعد در صورت داشتن اعتبار اجرایی شود. بر این اساس ماده های 30، 38، 40، 74، 78 و 81 که دارای بار مالی هستند اجرایی نمی شوند که نتیجه آن افزایش نیافتن حقوق سربازان است. همچنین حقوق ویژه ای نیز برای مناطق عملیاتی و محروم و آموزش سربازان در اوقات فراغت در نظر گرفته نمی شود.

مدت خدمت سربازی 18 ماه است

جانشین اداره منابع نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در مورد مدت خدمت وظیفه عمومی گفت: بر اساس قانون مجلس خدمت سربازی باید 24 ماه باشد و در صورتی که ستاد کل با کسری یا مازاد سرباز روبرو شود، اجازه کاهش یا افزایش سربازی را دارد، در این رابطه تصمیم گرفته شده خدمت سربازی 18 ماه باقی بماند که این زمان در مناطق عملیاتی 16 و بد آب و هوا 17 ماه است. همچنین مشمولان دارای مدرک کارشناسی 1 ماه، کارشناسی 2 ماه، و دکترا از 3 ماه کسر خدمت بهره مند می شوند.

مدت مجاز تحصیل در دانشگاه ها برای مشمولان

سردار کمالی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد زمان تحصیل در دانشگاه ها، اظهار داشت: مدت تحصیل در رشته کاردانی بر اساس مصوبه جدید دو سال و نیم، کارشناسی پیوسته 5 سال، کارشناسی ارشد 6 سال، دکترای پزشکی 8 سال و دکترای تخصصی 6 سال است.

وی ادامه داد: همچنین دانش آموزان در قانون قدیم می توانستند تا 25 سالگی در مدرسه درس بخوانند اما در قانون جدید این مدت به 20 سال کاهش یافته است. اگر در این مدت درس فرد تمام نشده و او وارد 21 سالگی شود غایب محسوب می شود.

ثبت اسناد رسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

جانشین اداره منابع نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به ماده 10 قانون جدید خدمت وظیفه اشاره کرد و تأکید کرد: بر اساس این ماده با اجرای قانون جدید دیگر برای ثبت اسناد رسمی نیاز به تعیین وضعیت سربازی نیست، این درحالیست که بانکها ملزم شده اند برای پرداخت هرگونه وام آخرین وضعیت سربازی ذکور وام گیرنده را مشخص کنند، با ابلاغ این قانون افراد غایب و فاقد کارت پایان خدمت نمی توانند وام بگیرند.

دستگیری و محاکمه سربازان فراری

وی از دستگیری و محاکمه سربازان فراری در قانون جدید خبر داد و تأکید کرد: بر اساس قانون جدید اگر هر سربازی که تا سه ماه مرتکب غیبت شود از سه ماه اضافه خدمت برخوردار می شود، همچنین اگر مدت غیبت بیشتر از 1 سال شود فرد غایب در صورت مراجعه و دستگیری به محاکم قضایی معرفی می شود. این در حالیست که بر اساس قانون فعلی مشمولان غایب هم اکنون تنها با 3 ماه اضافه خدمت معرفی می شوند.

جریمه صاحبان مشاغل در صورت استفاده از سربازان غایب

سردار کمالی از جریمه صاحبان مشاغل در صورت استفاده از سربازان غایب تأکید کرد: بکارگیری مشمولان غایب در کارگاه ها، تعمیرگاه ها، شرکت ها و مراکز آموزشی خصوصی و آزاد ممنوع است و نیروی انتظامی، وزارت بازگانی و وزارت کار موظف اند این مراکز را کنترل کنند. اگر افراد از سرباز غایب استفاده کنند، بار اول هزینه یک سرباز معادل 950 هزار تومان و بار دوم هزینه 3 سرباز را باید بپردازد.

انجام تست اعتیاد از سربازان معتاد

وی با اعلام انجام تست اعتیاد از سربازان معتاد تأکید کرد: سازمان وظیفه عمومی موظف است به هنگام اعزام، سربازان معتاد را شناسایی و 6 ماه به آنها فرصت ترک بدهند، همچنین نیروهای مسلح با انجام معاینات اگر متوجه اعتیاد سربازی شوند آن را عودت می دهند، اگر سرباز معتاد طی 6 ماه نتوانست اعتیاد خود را ترک کند از خدمت وظیفه محروم و هیچ گونه کارتی به آن داده نمی شود،

وی در پایان به برخی از مواد اصلاح شده در مورد معافیت اشاره کرد و گفت: در قانون جدید تنها فرزند ذکورو بالای 18 سال که دارای پدر بالای 59 سال است در صورت نیاز پدر به مراقبت می تواند معاف شود، همچنین مادران فاقد شوهر که در گذشته تنها فرزند ذکور آنها معاف می شد در قانون جدید 30 ماه از قانون معافیت موقت استفاده کرده تا مشخص شود طلاق صوری نیست. در این 30 ماه نیز پدر و مادر نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. همچنین در قانون معافیت ازدواج با همسر معلول نیز تغییراتی صورت گرفت که مشمولانی که پس از ازدواج همسر آنها دچار معلولیت شوند در شمول معافیت قرار می گیرند.

کمالی افزود: در قانون جدید مجلس 6 ماه به وزارت دفاع مهلت داده است تا 6 ماه پس از ابلاغ قانون دستورالعمل های لازم را تهیه و پس از تأیید ستاد کل برای هیئت دولت ارسال کند. هم اکنون در فرصت پیش آمده برخی از این دستورالعمل ها تهیه شده است.