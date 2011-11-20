به گزارش خبرنگار مهر بیست و هفتمین اجلاس منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام برگزار شد.

سیدمحسن دستور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این اجلاس گفت: در 25 ژانویه 1924 بر اساس امضای یک موافقتنامه جهانی "دفتر بین المللی بیماری های واگیر" با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو در اطلاع رسانی بیماری های دامی، مراقبت و مبارزه (پیشگیری- کنترل- ریشه کنی) با بیماری های دامی و تدوین و اعمال ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای در تجارت دام و محصولات دامی و شیلاتی بین کشورها، تشکیل شد.

وی ادامه داد: هر چند در ماه می 2003 به سازمان جهانی بهداشت دام تغییر نام داد اما همچنان نماد اختصاری تاریخی خود OLE را حفظ نموده است و از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان مرجع شناخته می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه که امروز شاهد افتتاح بیست و هفتمین اجلاس آن در تهران هستیم، یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان جهانی بهداشت دام است که هر دو سال یکبار اجلاس های خود را در یکی از کشورهای عضو در زمینه موضوعات مختلف دامپزشکی برگزار می کند.

به گفته دستور، در این اجلاس نمایندگان 25 کشور عضو و شرکت کنندگانی از OIE ، FAO ، EU و ECOحضور دارند.

وی اظهارداشت: کشورهای عضو کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه از نظر جمعیت دامی و تولید محصولات دامی و شیلاتی سهم عمده ای از تولیدات دامی و شیلاتی جهان را به خود اختصاص می دهند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: بسیاری از بیماری های واگیر دامی و بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان از جمله آنفلوانزای پرندگان، نیوکاسل، تب برفکی، بروسلوز، تب ویروسی خونریزی دهنده، کریمه، کنگو، هاری، لکه سفید میگو به ویژه در کشورهای آسیایی همچنان به عنوان چالش و عوامل محدودکننده تولید موجب نگرانی مسئولین و تولیدکنندگان، قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بیش از 80 سال سابقه دارد، گفت: به عنوان یک سازمان حاکمیتی با یک ساختار سازمانی شبکه ای وسیع و منسجم متشکل از 31 اداره کل دامپزشکی استانی و 747 واحد اداری- فنی است.

دستور اظهارداشت: 85 میلیون رأس جمعیت دامی مستقر در 85000 واحد اپیدمیولوژی (روستا، دامداری، مرتع) بیش از یک میلیارد قطعه طیور صنعتی در 26000 واحد اپیدمیولوژی ( لاین، اجداد، مادر، مرغداری های تخمگذار و گوشتی)، 4400000 کلنی زنبور عسل در 60000 زنبورستان، 8100 مرکز تکثیر و پرورش آبزیان ( ماهی و میگو) در استان های مستعد آبزی پروری تحت کنترل و نظارت سازمان دامپزشکی قرار دارند.

وی افزود: تعداد 4300 باب مراکز ارائه خدمات بهداشتی- درمانی بخش غیر دولتی شامل درمانگاهها، بیمارستانها، آزمایشگاهها، داروخانه ها و مراکز مایه کوبی، در زمینه های تامین بهداشت دام و بهداشت فرآورده های دامی، مبارزه با بیماری های دامی و بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وجود دارد.

این مقام مسئول گفت: سازمان دامپزشکی دستگاه مورد اعتماد و مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز و گواهی بهداشتی در سطوح ملی و بین المللی است.

وی گفت: سازمان دامپزشکی ایران تلاش خواهد کرد تا در حاشیه برگزاری اجلاس با نشست های دوجانبه با روسا و یا نمایندگان کشورهای شرکت کننده مسائل دامپزشکی مورد توجه طرفین را مورد بحث قرار دهد.

دستور خاطرنشان کرد: همزمانی برگزاری بیست و هفتمین اجلاس منطقه ای سازمان جهانی بهداشت دام در آسیا، خاور دور و اقیانوسیه با میزبانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در تهران در سال جهانی دامپزشکی و جشن ریشه کنی بیماری مهلک طاعون گاوی را به فال نیک می گیریم.