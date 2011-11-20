به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در نشست هم‌اندیشی بسیجیان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت چه بخواهیم و چه نخواهیم نیروی انسانی است و بزرگترین سرمایه این وزارتخانه، نیروی انسانی آن به شمار می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بارها و بارها این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که نیروی انسانی در ساختار وزارتخانه جدید به نحوی جایگاه یابد که این وزارتخانه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از دیدگاه من به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انسانی وزارتخانه جدید باید متعالی و رشد یافته و اندیشمند باشد، در واقع این نیرو باید مسئولیت‌پذیر باشد، اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز به نصیحت نیروی انسانی نیست و اگر نیروی انسانی عدالت‌گستر باشد، نیاز به تنبیه ندارد و در نهایت اگر نیروی انسانی خداترس باشد، دیگر نیاز به بازرس وجود ندارد.

به گفته غضنفری، در این صورت، کار وزارت ساده می‌شود و وزارتخانه جدید در مسیر درست قرار می‌گیرد.

وی اظهارداشت: نیروی انسانی و وزارتخانه جدید باید در مسیر انقلاب، ولایت و توجه به جهاد اقتصادی قرار گیرد.