شیر بین 140 هزار دانش آموز خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضاحسنی مقدم پیش از ظهر یکشنبه درمراسم نواخته شدن زنگ شیر در دبستان دخترانه شاهد بیرجند اظهار داشت: 140هزار دانش آموز درمقاطع ابتدایی، راهنمایی، مدارس شبانه روزی متوسطه، مهد کودک و مراکز ابتدایی بهزیستی تحت پوشش توزیع شیر قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه هرساله دولت اعتباری را برای توزیع شیر درمدارس درنظر می گیرد، افزود: درسال جاری 18میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است که این مقدار در سال گذشته 16میلیارد ریال بوده است.

مسئول ستاد تغذیه سازمان آموزش و پرورش خراسان بابیان اینکه دو نوع شیر پاستوریزه و استریلیزه درمدارس توزیع می شود، ادامه داد: شیرهای استریلیزه به صورت پاکتی در مناطق محروم وشیر های پاستوریزه درمناطقی که امکان توزیع شیر به صورت روزانه وجود دارد توزیع می شود.

حسنی مقدم با اشاره به اینکه توزیع شیر به صورت چهار نوبت درهفته خواهد و بیان کرد: به منظور پیشگیری از توزیع شیر فاسد، تمام دستگا های مرتبط با بسته بندی و توزیع شیر کنترل شده است وعلاوه برآن به صورت راندومی شیرهای توزیعی آزمایش می شوند.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای طرح توزیع شیر در مدارس ترویج فرهنگ استفاده هر چه بیشتر از این ماده پروتئینی و مغذی در بین دانش اموزان است.