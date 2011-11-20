فقر فضای کتابخانه ای در پلدختر/ شهرستانی با یک کتابخانه قدیمی!

به گزارش خبرنگار مهر، وجود فضای کتابخانه ای استاندارد از جمله عواملی است که می تواند نقش تاثیرگذاری در توسعه فرهنگ کتابخوانی در هر جامعه ای داشته باشد در حالیکه همچنان پلدختر تنها یک کتابخانه عمومی دارد.

فرماندار شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت:‌ موفقیت در عرصه توسعه و رشد کتابخوانی در هر جامعه‌ای نیازمند اقدامات فرهنگی و سخت‌افزاری از جمله توسعه امکانات مناسب برای عرضه کتاب در میان مردم است.

فریدون رشیدی ادامه داد: از مهمترین شاخص های رشد و توسعه هر جامعه وضعیت موجود کتابخانه های عمومی آن است که دقت در آمار کتابخانه های شهرهای توسعه یافته و مقایسه آن با شهرهای در حال توسعه بیانگر اختلاف زیادی است.

وی افزود: این واقعیت را نمی توان منکر شد که طی سال های اخیر با توجه به فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور کتابخانه های کشور و همچنین دیگر متولیان امور فرهنگی، وضعیت کتاب و کتابخوانی بهبود داشته ولی همچنان وضعیت کنونی با حد مطلوب فاصله دارد.

فرماندار شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه شهرستان پلدختر به لحاظ فضای کتابخانه ای تا شاخص های استاندارد فاصله دارد، بیان داشت: توسعه این بخش نیازمند مشارکت دستگاه‌های فرهنگی برای رشد شاخص‌ها در بخش کتاب‌خوانی به ویژه فضای کتابخانه ای است.

رشیدی گفت: با وجود رشد روزافزون حجم مجلات علمی، افزایش شمار دانش آموختگان و تحصیل کردگانی که روز به روز به تعدادشان افزوده می شود، کمبود کتابخانه، فقدان فضا و مکان مطالعه و نبود کتاب های مناسب و متناسب با سن افراد از جمله مشکلاتی هستند که کتاب و کتابخوانی در شهرستان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: حال اگر با مشکلاتی خرد و کلان در عرصه مطالعه مواجه می شویم باید این اشکال را در وضعیت نامناسب کتابخانه ها جستجو کرد.

بنابر این گزارش فضای محدود و پایین بودن میزان فضای اختصاص داده شده به کتابخانه های عمومی پلدختر از یک طرف و همچنین تمرکز تنها کتابخانه پلدختر در بخش شرقی شهر از طرف دیگر معضلی است که به آسانی میزان کتابخوان ها را کاهش می دهد.

یک جوان پلدختری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر فقدان کتابخانه در نزدیکی محل سکونت مردم را عمده ترین مشکل بر سر راه روند کتابخوانی در این شهر دانست.

وی صرف وقت و زمان طولانی برای رسیدن به تنها کتابخانه پلدختر که در بخش شرقی شهر واقع است را مقوله ای آسیب زا در توسعه فرهنگ کتابخوانی دانست.

مسئول اداره کتابخانه‌های عمومی پلدختر نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سه کتابخانه عمومی در پلدختر، معمولان و روستای پاعلم با مشارکت نهاد کتابخانه های کشور و جهاد کشاورزی اداره می شوند.

پرویز افتخاری سرانه کتاب نسبت به 100 نفر جمعیت با سواد پلدختر را 33 صدم درصد اعلام کرد و افزود: میزان مطالعه در شهرستان پلدختر رضایتمند نیست و اکثر افراد کتاب های درسی را مطالعه می کنند.

وی گفت: تنها کتابخانه علامه سید نعمت اله جزایری شهر پلدختر دارای 900 متر زیر بنا است که فضای کتابخانه نسبت به یکصد نفر جمعیت باسواد تنها 1.18 مترمربع است.

مسئول اداره کتابخانه‌های عمومی پلدختر با اشاره به مشکل فضای کتابخانه ای در این شهرستان اظهار امیدواری کرد که با شروع فعالیت کتابخانه شماره دو در بخش غربی شهر پلدختر برخی از مشکلات تا حدودی حل ‌شود.

وی در مورد وضعیت پیشرفت فیزیکی و اعتبار کتابخانه شماره دو شهر پلدختر گفت: عملیات اجرایی کتابخانه شماره دو در سال 1387 با مساحت یک هزار و 500 متر و یک هزار متر زیر بنا آغاز شده است.

افتخاری افزود: یک میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار در سال جاری به کتابخانه شماره دو اختصاص یافته که برای تکمیل این طرح حدود چهار میلیارد ریال دیگر نیاز است.

به هر روی امید می رود با بهره برداری هر چه سریعتر از کتابخانه شماره دو پلدختر بخشی از مشکلات موجود در این بخش تا حدودی رفع شود.