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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

اسکندری:

سالانه 35 میلیون دلار فرش از آذربایجان غربی صادر می‌شود

سالانه 35 میلیون دلار فرش از آذربایجان غربی صادر می‌شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از صادرات سالانه 35 میلیون دلار فرش از استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سالانه بیش از 11 هزار مترمربع فرش در آذربایجان غربی تولید می شود، افزود: بخش عمده ای از این میزان فرش به کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن و استرالیا صادر می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه 105 هزار بافنده در 33 هزار کارگاه قالیبافی این میزان فرش دستباف را تولید می کند، بیان داشت: در بخش صادرات فرش طی سالهای گذشته آمار دقیق نداشته و این امر ناشی از صادرات فرش تولیدی استان از گمرکات سایر استانها بود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه فرش های ریز ماهی خوی و افشار تکاب از جمله فرش آذربایجان غربی دارای شهرت جهانی هستند، اظهار داشت: این دو فرش  به عنوان برند ملی در کشور به ثبت رسیده اند و برای ثبت جهانی در پیمان های بین المللی همچون اسپانیا ارسال شده اند.
 

کد مطلب 1464247

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