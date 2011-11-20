به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سالانه بیش از 11 هزار مترمربع فرش در آذربایجان غربی تولید می شود، افزود: بخش عمده ای از این میزان فرش به کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن و استرالیا صادر می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه 105 هزار بافنده در 33 هزار کارگاه قالیبافی این میزان فرش دستباف را تولید می کند، بیان داشت: در بخش صادرات فرش طی سالهای گذشته آمار دقیق نداشته و این امر ناشی از صادرات فرش تولیدی استان از گمرکات سایر استانها بود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه فرش های ریز ماهی خوی و افشار تکاب از جمله فرش آذربایجان غربی دارای شهرت جهانی هستند، اظهار داشت: این دو فرش به عنوان برند ملی در کشور به ثبت رسیده اند و برای ثبت جهانی در پیمان های بین المللی همچون اسپانیا ارسال شده اند.

