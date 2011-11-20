در گفتگو با مهر عنوان شد:‌ فلسفه با تاروپود زندگی عجین است/ موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد کارکردهای فلسفه در زندگی امروز به خبرنگار مهر گفت: فلسفه به معنای دقیق کلمه جستجوی چیستیهایی است که آدمی در ذهن دارد. پی بردن به این معماها بطور طبیعی راههای تازهای برای زندگی مناسب احوال بشر فراهم میآورد. از اینرو فلسفه از روزی که بشر خود را شناخت تا کنون در تار و پود زندگی او وجود دارد.
این کارشناس فلسفی و ادبی در مورد شاخصههای اصلی فلسفه اسلامی هم گفت: فلسفه اسلامی عنوانی است که برخی اهل نظر به تأملات دینی دادهاند که هنوز تعریف دقیق آن با قیاس فلسفه به مفهوم امروزی مشخص نشده بنابراین شاخصههای آن نیز مبهم و غیرقابل تعریف است.
بقایی در مورد موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره اظهار داشت: مهمترین عامل آن نگاه به گذشته و زمانهای است که به مدرنیته نمیرسد.
این نویسنده و مترجم یادآور شد: فلسفه اسلامی مانند دیگر حوزههای نظری و عملی دنیای اسلام هنوز پای از گلیم قرون وسطی بیرون نکشیده است تا مقبول طبع مردم صاحبنظر شود.
بقایی در مورد اینکه چگونه میتوان فلسفه اسلامی را در زندگی امروز جاری و ساری کرد گفت: فیلسوف اسلامی نخست باید از زندگی مردم امروز و واقعیتهای جهان کنونی فهم درست داشته باشد تا بتواند اندیشههای خود را با توجه به این شرایط روشمند سازد و چنان بیندیشد که برای عصری که در آن سر میکند جاذبه داشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: ولی شوربختانه بسیاری از متفکران و اندیشمندانی که خود را فیلسوف اسلامی مینامند نان قرن بیست و یکم را میخورند ولی هلیم قروم وسطی را هم میزنند.
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