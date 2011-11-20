در گفتگو با مهر عنوان شد:‌ فلسفه با تاروپود زندگی عجین است/ موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد کارکردهای فلسفه در زندگی امروز به خبرنگار مهر گفت: فلسفه به معنای دقیق کلمه جستجوی چیستیهایی است که آدمی در ذهن دارد. پی بردن به این معماها بطور طبیعی راههای تازه‎ای برای زندگی مناسب احوال بشر فراهم می‎آورد. از اینرو فلسفه از روزی که بشر خود را شناخت تا کنون در تار و پود زندگی او وجود دارد.

این کارشناس فلسفی و ادبی در مورد شاخصه‎های اصلی فلسفه اسلامی هم گفت: فلسفه اسلامی عنوانی است که برخی اهل نظر به تأملات دینی داده‏اند که هنوز تعریف دقیق آن با قیاس فلسفه به مفهوم امروزی مشخص نشده بنابراین شاخصه‎های آن نیز مبهم و غیرقابل تعریف است.

بقایی در مورد موانع ورود فلسفه اسلامی به زندگی روزمره اظهار داشت: مهمترین عامل آن نگاه به گذشته و زمانه‏ای است که به مدرنیته نمی‎رسد.

این نویسنده و مترجم یادآور شد: فلسفه اسلامی مانند دیگر حوزه‏های نظری و عملی دنیای اسلام هنوز پای از گلیم قرون وسطی بیرون نکشیده است تا مقبول طبع مردم صاحبنظر شود.

بقایی در مورد اینکه چگونه می‎توان فلسفه اسلامی را در زندگی امروز جاری و ساری کرد گفت: فیلسوف اسلامی نخست باید از زندگی مردم امروز و واقعیتهای جهان کنونی فهم درست داشته باشد تا بتواند اندیشه‎های خود را با توجه به این شرایط روشمند سازد و چنان بیندیشد که برای عصری که در آن سر می‎کند جاذبه داشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: ولی شوربختانه بسیاری از متفکران و اندیشمندانی که خود را فیلسوف اسلامی می‎نامند نان قرن بیست و یکم را می‎خورند ولی هلیم قروم وسطی را هم می‎زنند.