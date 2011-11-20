برومند: با دانشکده هنرهای زیبا قهر نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویی شامگاه شنبه 28 آبان‌ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. مرضیه برومند که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت با اشاره به حواشی ایجاد شده برای جشنواره گفت: بچه‌ها قهر کردن خیلی بد است به ویژه در میان عروسکی‌ها. اگر بزرگتر‌ها بر سر چیزهای بی‌ارزش با هم قهر می‌کنند، وظیفه شماست بروید سراغ دوستانتان و با آنها آشتی کنید.



وی یادآور شد: من از اول نمی‌دانستم شما با دوستانتان چه مسئله‌ای پیدا کرده‌اید. اگر می‌دانستم زودتر از این شما را می‌فرستادم پیش بچه‌های دانشکده هنرهای زیبا تا با هم همراه شوید.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر عروسکی اظهار امیدواری کرد تا سال آینده یا این جشنواره برگزار نشود یا اگر می‌شود یکپارچه باشد.







زینب لک دبیر جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی یادداشتی از بهروز غریب‌پور را قرائت کرد. سپس از مهمانان خارجی حاضر در جشنواره و همچنین حامیان جشنواره دوازدهم تقدیر شد.

زینب لک دبیر جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی یادداشتی از بهروز غریب‌پور را قرائت کرد. سپس از مهمانان خارجی حاضر در جشنواره و همچنین حامیان جشنواره دوازدهم تقدیر شد.

در بخش اهداء جوایز جشنواره، در بخش پوستر و عکس جایزه سوم مشترکاً به الهام حسینی و عبدالرضا محمودی نژاد، جایزه دوم به امیر رضایی و جایزه اول به علی معتمدیان و سالار خسروی اهدا شد. جایزه بخش پژوهش نیز به اشرف سلطانی‌نیا رسید.



در بخش ماسک، عروسک و ماکت جایزه چهارم به حمیدرضا قرائتیان رسید و جایزه سوم و دوم به علی اعتصامی‌فر اهدا شد. و بهناز نظافتی هم جایزه اول را دریافت کرد. در بخش دیگری از این مراسم با پخش یک تیزر یاد زنده‌یاد جواد ذوالفقاری گرامی داشته شد و ادامه نیز از ایرج محمدی هنرمند و مدرس دانشگاه تقدیر شد.



در ادامه مراسم نیز با حضور هنرمندانی چون بهرام شاه‌محمدلو، رضا فیاضی، حسن دادشکر، اردشیر صالح‌پور، عادل بزدوده، علی پاکدست، منوچهر اکبرلو، مریم معینی و زهرا صبری جوایز برگزیدگان جشنواره اهدا شد.