اجرای روشهای نوین مبارزه با موش/ هیج کجای دنیا انهار سر باز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی "نحوه اجرای عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری"با اشاره به تغییر مدیریت مبارزه با حیوانات موزی گفت: 6 ماه است که مبارزه با حیوانات موزی به ستاد محیط زیست شهرداری واگذار شده است اما در این ستاد به دنبال تغییر روش ها در رابطه با مبارزه با موش هستیم و تلاش می کنیم روش های سازگارتری با محیط زیست به کار گیریم.

وی ادامه داد: در روشهای جدید استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل می رسانیم اما تغییر نگرش ها و ایجاد سخت افزارها زمانبر است و آغاز مبارزه با موش با روشهای نوین از سال 91 آغاز می شود.

حیدرزاده با بیان اینکه برخی در رسانه ها مطرح می کنند جمعیت موش در تهران افزایش یافته است، گفت: باید ملاک این افزایش مشخص شود. آیا سرشماری از جمعیت موش ها شده است که مشخص شود این جمعیت رشد داشته است. ملاکها باید در این زمینه مشخص شود.

وی با بیان اینکه مشکل موش در شهرهای بزرگی مانند لندن و نیویورک نیز وجود دارد، گفت: تهران نیز با مشکل جمعیت موش روبروست و با وجود آنکه فعالیتهایی در رابطه با کنترل جمعیت این حیوان موذی می شود اما مردم عملکردی را قبول دارند که در زندگی شان قابل بحث باشد و احساس کنند در زندگی شان تاثیری داشته است.

به گفته حیدرزاده، مشکل موش در تهران با میزان زباله تولیدی مرتبط است و تا هنگامی که مدیریت زباله و پسماند به خوبی انجام نشود کاهش جمعیت موش به سختی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: تجمیع پیمانکاران خدمات شهری یکی از راهکارهای مبارزه با افزایش جمعیت موش است به طوری که رفت و رو، لایروبی انهار، مسیل ها و مبارزه با موش توسط یک پیمانکار انجام شود تا او نیز پاسخگوی مشکلات در همه زمینه ها باشد.

حیدرزاده با بیان اینکه انهار ایستگاههای انتقال پسماند و مخازن زباله کانون های تولید موش هستند، گفت: پوشاندن انهار شمالی و جنوبی یکی از برنامه های ما برای مقابله با موش است. در هیچ کجای دنیا جویهای سرباز وجود ندارد که این مشکل ریشه در فقدان شبکه فاضلاب شهری دارد و انهار ما حمال فاضلاب ها هستند.