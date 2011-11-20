400 طرح دستگاه های اجرایی گیلان برای سرمایه گذاری جمع آوری شد

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه این طرح ها امکان سنجی شده نبود، افزود: از بین این طرح ها با نظر کارشناسان 230 طرح دارای مطالعات امکان سنجی در تمامی حوزه ها مشخص شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر این طرح ها با انجام کارهای مقدماتی به لحاظ امکان اجرایی فنی به سازمان سرمایه گذاری خارجی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی گیلان گفت: با اعلام نتیجه از سوی این سازمان در نهایت در ستاد سرمایه گذاری با حضور استاندار مطرح و هر یک از این طرح ها که قابل قبول برای اجرا باشد به سه زبان روسی، عربی و انگلیسی ترجمه و در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: دستگاه ها به لحاظ فنی باید طرح های متنوع تری را برای سرمایه گذاری خارجی تهیه کنند چرا که اراده عمومی مدیریت استان توسعه بیشتر سرمایه گذاری است.

نوری جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را یکی از راه های توسعه و پیشرفت هر کشوری دانست و افزود: یکی از سیاست های دولت در سال های اخیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی در فرآیند اقتصادی کشوراست.

دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان یادآورشد: گیلان به دلیل داشتن قابلیت های توجه در بخش های اقتصادی و شرایط مناسب محیطی یکی از استان های مستعد در جذب سرمایه گذاری خارجی است.