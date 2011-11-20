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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

43 دانشجو برگزیده کتاب سال دانشجویی شدند

43 دانشجو برگزیده کتاب سال دانشجویی شدند

مراسم هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی امروز با تقدیر از 43 دانشجوی برگزیده در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم 43 دانشجو که تالیفات و ترجمه های خود را به فراخوان هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی ارائه داده بودند، برگزیده و تقدیر شدند.

حسین یادگاری - رئیس جهاد دانشگاهی در این مراسم، گفت: دو جشنواره کتاب سال و پایان نامه سال دانشجویی از با اهمیت ترین فعالیتهای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی است.

وی با اشاره به سه فعالیت انتشارات جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: انتشارات جهاد دانشگاهی در سه عرصه تولید، توزیع و ترویج کتاب فعالیت می کنند. در عرصه تولید تاکنون 4 هزار و 500 کتاب در زمینه های علوم پایه، علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی تولید شده است.

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی، 40 فروشگاه کتاب وابسته به جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و در 42 واحد استانی در حال عرضه کتاب هستند.

یادگاری خاطرنشان کرد: انتشارات جهاد دانشگاهی دو جشنواره کتاب سال دانشجویی و پایان نامه دانشجویی را در راستای ترویج کتابخوانی برگزار می کند.

در هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، 354 اثر دریافت شد که در 6 گروه طبقه بندی و ارزیابی شدند.

در برگزاری هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری داشتند.

کد مطلب 1464261

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