43 دانشجو برگزیده کتاب سال دانشجویی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم 43 دانشجو که تالیفات و ترجمه های خود را به فراخوان هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی ارائه داده بودند، برگزیده و تقدیر شدند.

حسین یادگاری - رئیس جهاد دانشگاهی در این مراسم، گفت: دو جشنواره کتاب سال و پایان نامه سال دانشجویی از با اهمیت ترین فعالیتهای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی است.

وی با اشاره به سه فعالیت انتشارات جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: انتشارات جهاد دانشگاهی در سه عرصه تولید، توزیع و ترویج کتاب فعالیت می کنند. در عرصه تولید تاکنون 4 هزار و 500 کتاب در زمینه های علوم پایه، علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی تولید شده است.

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی، 40 فروشگاه کتاب وابسته به جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و در 42 واحد استانی در حال عرضه کتاب هستند.

یادگاری خاطرنشان کرد: انتشارات جهاد دانشگاهی دو جشنواره کتاب سال دانشجویی و پایان نامه دانشجویی را در راستای ترویج کتابخوانی برگزار می کند.

در هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، 354 اثر دریافت شد که در 6 گروه طبقه بندی و ارزیابی شدند.

در برگزاری هجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری داشتند.