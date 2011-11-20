شورای فرهنگ عمومی اندیمشک نمونه شد

کرامت میری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک به خبرنگار مهر گفت: این اداره پس از آنکه در پایان سال گذشته به عنوان اداره نمونه اعلام شد، امسال نیز از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خوزستان از میان شوراهای فرهنگ عمومی استان انتخاب و به عنوان نمونه معرفی شد.

وی در تشریح عملکرد این شورا اظهار داشت: ما در آغاز سال با تصویب تقویم فرهنگی شهرستان در شورای فرهنگ عمومی، رئوس موضوعات مهم فرهنگی را جهت طرح در شورا مشخص کردیم و برای هرکدام از موضوعات مهم کارگروه تخصصی تشکیل دادیم.



میری ادامه داد: روسای مرتبط با موضوعات را به عنوان رئیس آن کارگروه مشخص کردیم و با الزام روسای کارگروه های مختلف به تشکیل جلسه، در جلسات نهایی شورا از سوی روسای کارگروه ها مباحث کارشناسی شده را مورد تحلیل و در نهایت تصویب قرار دادیم.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی اندیمشک در سال جاری با تشکیل هفت جلسه از جمله اداراتی است که بیشترین جلسات شورا را برگزار کرده است.



میری عنوان کرد: موضوعات این جلسات شامل راهکارهای اجرایی کاهش قانون گریزی، تبیین سیره عملی پیامبر (ص) با تاکید برشعار جهاد اقتصادی، راهکارهای اجرایی کاهش جرم، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ قرآن و مهدویت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای اجرایی مبارزه با جریانهای انحرافی و عرفانهای کاذب بود.