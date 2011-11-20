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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

از سوی مسلمانان هلند؛

پرونده شکایت از وایلدرز به سازمان ملل می‌رود

پرونده شکایت از وایلدرز به سازمان ملل می‌رود

سه نفر از اعضای مسلمان جامعه مراکشیهای هلند شکایت رسمی را علیه گیرت وایلدرز رهبر حزب ضداسلامی هلند به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه و وی را متهم به برافروختن انزجار علیه مسلمانان می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این سه مسلمان هلندی پرونده شکایت از وایلدرز را توسط تیس پراکن وکیل هلندی که پیش از این نماینده یک گروه از اقلیتها در دادگاه وایلدرز در هلند به اتهام برافروختن انزجار، تبعیض علیه مسلمانان و توهین به مهاجران بود، به سازمان ملل می برند.

این درحالی است که دادگاه هلند وی را از تمام اتهام ها تبرئه کرد و درخواست تجدید نظر احتمالی در این پرونده در هلند میسر نیست.

تیس پراکن تصمیم گرفته این پرونده را در کمیته حقوق بشر مطرح کند چرا که تصور می کند این پرونده در سازمان ملل نسبت به دادگاه حقوق بشر اروپا شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

توافقات سازمان ملل در رابطه با حقوق مدنی تأکید دارد دولت باید شهروندان خود را در مقابل تحریک به انزجار حمایت کند.
 

کد مطلب 1464264

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