کاراته کای قمی بهترین بازیکن سوپر لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مسابقات این فصل سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور با شرکت تیم های مدعی در حالی آغاز شد که در ترکیب چند تیم مطرح سوپر لیگ، تعدادی از کاراته کاهای مطرح و صاحب نام قمی نیز حضور دارند.



این در حالی است که قم به عنوان یکی از استان های مهد کاراته کشور در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های ایران نماینده ای ندارد و تنها در لیگ برتر کاراته کشور تیم استانداری به عنوان نماینده کاراته قم به دنبال جواز صعود به لیگ سوپر لیگ است.



از بین کاراته کاهای مطرحی که در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور که در تیم های مطرحی همچون فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و مقاومت بسیج چهره هایی که در سال های اخیر عضو تیم های ملی بوده اند، عضویت دارند.



این نفرات مانند امیر مهدی زاده، سعید علی پور، محمدهادی داود آبادی و چندین چهره مطرح کاراته قم هستند که یکی از بهترین های آنها سعید علی پور است که در سوپر لیگ امسال در عضویت تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است.



سعید علی پور در هفته نخست از دور برگشت مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور نمایش بسیار خوبی در ترکیب تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان اصفهان داشت و در نهایت عنوان بهترین مبارز این هفته از رقابت ها را به خود اختصاص داد.



این در حالی است که دور برگشت مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور با تداوم صدرنشینی فولاد سپاهان و بازگشت تیم مناطق نفت خیز جنوب به جمع مدعیان در سالن مرکز آموزش فنی شهید مهاجر اصفهان به انجام رسید.



این هفته از رقابت‌ها با انجام هشت دیدار پیگیری شد که طی آن در مهمترین دیدار دو تیم اول و دوم جدول به مصاف یکدیگر صف آرایی کردند که در این جدال نزدیک و نفس گیر تیم کارته فولاد مبارکه سپاهان موفق شد تیم دانشگاه آزاد را با نتیجه 16 بر 12 شکست دهد و با 30 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.



در این دیدار مهمترین اتفاق بازگشت نادر جودت، دارنده سه مدال طلای آسیا به ترکیب تیم فولاد مبارکه بود و این عضو تیم فولاد مبارکه سپاهان که به دلیل مصدومیت دور رفت مسابقات سوپر لیگ کاراته را از دست داده بود در مبارزه با مهدی سلطانی، ملی پوش برنزی دانشگاه در مسابقات قهرمانی آسیا به برتری چهار بر صفر دست پیدا کرد.



در جدول رده بندی مسابقات کاراته سوپرلیگ باشگاه‌های کشور تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان با 30 امتیاز در صدر قرار گرفت، تیم کاراته مقاومت بسیج با 24 امتیاز و تفاضل برد انفرادی 218 در رده دوم قرار گرفت، ضمن اینکه تیم های دانشگاه آزاد اسلامی با 24 امتیاز و تفاضل 192، لبنیات ارژن فارس با 21 امتیاز و تفاضل 192، مناطق نفت خیز جنوب با 21 امتیاز و تفاضل 143، سپاهان نوین با 15 امتیاز، شهرداری بندرعباس با 9 امتیاز و تفاضل 122، پاس همدان با 9 امتیاز و تفاضل 115 و برق هرمزگان با شش امتیاز در رده های سوم تا نهم ایستادند.

