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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

اخبار دادگستری/

دستگیری یک رمال در خرمشهر/ انهدام 12 هزار حلقه لوح فشرده

دستگیری یک رمال در خرمشهر/ انهدام 12 هزار حلقه لوح فشرده

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان خرمشهر از دستگیری یک رمال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم اکرمی مقدم اظهار کرد: مرد 32 ساله ای با هویت (س.ف) که از طریق رمالی اقدام به کلاهبرداری از مردم خرمشهر می کرد، با پیگیری دادگستری خرمشهر و تلاش ماموران نیروی انتظامی این شهرستان دستگیر شد.

وی ادامه داد: با شکایت چند تن از مردم این شهرستان مبنی بر اخذ پول و طلا از آنان توسط این کلاهبردار، دستورات قضایی برای پیگیری صادر و نامبرده توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان دستگیر شد.

اکرمی مقدم با بیان این که متهم در بازداشت به سر می برد، گفت: اموال به دست آمده از وی ضبط و به مالباختگان بازگردانده شده است.

رئیس دادگستری شهرستان خرمشهر تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد با سوء استفاده از نیاز و گرفتاریهای مردم، از این طریق اقدام به کلاهبرداری می کنند که آگاهی بخشی مردم از طریق صدا و سیما و مطبوعات می تواند در پیشگیری از این جرایم مثمر ثمر باشد.

اکرمی مقدم همچنین خواستار همکاری مردم با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای برخورد با این افراد شد.

انهدام 12 هزار حلقه سی دی غیرمجاز در اهواز
 
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: در مراسمی 12 هزار حلقه لوح فشرده غیرمجاز در این شهرستان معدوم شد.

فرزاد فرهادی راد اظهار کرد: این اقدام در راستای برخورد با عوامل تهیه و توزیع لوح فشرده غیرمجاز و آلات قمار و پس از هماهنگی با پلیس امنیت اخلاقی و کلانتریهای هسته مرکزی شهر صورت گرفت.

فرهادی راد گفت: پس از صدور دستورات قضایی، جمع آوری این اقلام از سطح معابر و فروشگاه های سطح شهر آغاز و بالغ بر 12 هزار حلقه سی دی غیرمجاز و هفت هزار بسته (آلات قمار) از فروشندگان جمع آوری شد.

سرپرست دادسرای امور جنایی و انقلاب اهواز ادامه داد: اقلام کشف شده پس از طی مراحل قانونی در منطقه صنایع فولاد و با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، معدوم شد.

انهدام دو باند واردکننده مواد مخدر به زندان ماهشهر                
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر گفت: اعضای دو باند ورود مواد مخدر به زندان ماهشهر دستگیر شدند.

رضا ابوالحسنی اظهار کرد: با هوشیاری و اقدامات به موقع ماموران بازرسی زندان ماهشهر، از دو نفر از ملاقات کنندگان، مقداری مواد مخدر صنعتی(شیشه) کشف و ضبط شد.

ابوالحسنی افزود: با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد این افراد از اعضای دو باند هستند که مواد مخدر را به طرز ماهرانه ای در بدن خود جاسازی می کنند و به بهانه ملاقات با زندانیان، اقدام به ورود این مواد به درون زندان می کنند.

وی ادامه داد: در اقدامات بعدی دادسرای ماهشهر 10 نفر از اعضای این باند که تعدادی از آنان نیز از زندانیان بودند شناسایی و دستگیر شدند و در مجموع مقدار 100 گرم شیشه از این افراد کشف و ضبط شد.

ابوالحسنی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات است و متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برند.

دو تن از دستگیر شدگان زن هستند.
کد مطلب 1464266

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