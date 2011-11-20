بازداشت پسر لوس قاتل لیبی/ جزئیات پیشنهاد دو میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات جهان عرب امروز در گزارشهای مختلفی به بازداشت سیف الاسلام قذافی در جنوب لیبی پرداخته اند.

روزنامه القدس العربی، امروز در گزارشی به نقل از شبکه تلویزیونی "الزنتان" لیبی نوشت : منابع وابسته به انقلابیون در شهر الزنتان اعلام کردند پسر ارشد قذافی هنگام بازداشت، پیشنهاد خیال انگیزی به فرمانده یگان امنیتی داده تا مقدمات فرارش به خارج از لیبی فراهم شود.

این شبکه تلویزیونی به نقل از منابع موثق تاکید کرد: سیف الاسلام به "الحاج العجمی العتیری" فرمانده یگانی که وی را دستگیر کرده پیشنهاد داده در ازای دریافت دو میلیارد دلار وی را رها کنند.

این منابع موثق تاکید دارند که سیف الاسلام و دیگر اعضای باقیمانده از خاندان قذافی همچنان ثروت هنگفتی از اموال مسروقه ملت لیبی در اختیار دارند که هرگز قابل اندازه گیری نیست.

بازداشت پسر لوس قاتل

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز امروز در گزارشی با عنوان "محاکمه عادلانه برای سیف الاسلام بازداشت شده" به بررسی زوایای مختلف دستگیری غیر منتظره وی پرداخته است.

در این گزارش آمده است : بازداشت سیف الاسلام قذافی در جنوب لیبی به دست انقلابیون الزنتان، تحولی غیر منتظره برای "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید به شمار می رفت. وی که اخیرا ترکیب دولت جدیدش را اعلام کرده از محاکمه عادلانه سیف الاسلام خبر داد.

نخست وزیر جدید لیبی که برای حضور در جشن انقلابیون به شهر الزنتان آمده بود در یک کنفرانس خبری اظهار داشت : در لحظاتی تاریخی قرار داریم و امیدواریم بازداشت سیف الاسلام به انقلاب و ایجاد لیبی جدید کمک کند.

از سوی دیگر، "علی الترهونی" رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی سیف الاسلام را پسر لوس قاتل (معمر قذافی) خطاب کرد و از این مسئله ابراز خرسندی کرد.

خطر اصلی پیش روی لیبی

همچنین "نعمان بن عثمان" تحلیلگر لیبیایی در گفتگو با الحیات اظهار داشت : خطر اصلی پیش روی لیبی در برهه کنونی آزاد بودن "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم قذافی است.

این تحلیلگر سیاسی که در زمان فعالیت سیف الاسلام به عنوان رهبر جریان اصلاحگریانه در دوران رژیم سابق لیبی، ارتباط نزدیکی با پسر قذافی داشت در ادامه تاکید کرد: اطلاعاتی وجود دارد که بر مبنای آن احتمال می رود السنوسی در منطقه "کیدال" در شمال کشور مالی پناه گرفته و در آنجا از حمایت برخی قبایل سود می برد.

ناکامی پسر قذافی در تشکیل جریان ضدانقلابی

روزنامه الشرق الاوسط نیز امروز در گزارشی به مسئله بازداشت سیف الاسلام پرداخت و نوشت : وی هنگامی که قصد داشت برای بیعت گرفتن از هوادارانش به نیجر برود، بازداشت شده است. بر این اساس، پسر قذافی در نظر داشته پس از تشکیل جریانی علیه انقلابیون لیبی به نیجر بگریزد که به دست انقلابیون دستگیر می شود.

این روزنامه به نقل از برخی انقلابیون لیبی که به همراه سیف الاسلام در زمان انتقال هوایی اش به شهر الزنتان حضور داشته اند، نوشت : پسر قذافی با وجود اینکه سعی می کرد خود را طبیعی نشان دهد، اما اضطراب در وی کاملا دیده می شد و چشمانش پر از ترس از سرنوشت نامعلومش بود.

گفته می شود هم اکنون از محل بازداشت سیف الاسلام در الزنتان به شدت حمایت می شود تا در نهایت وی به چنگال عدالت سپرده شود. برخی منابع احتمال داده اند که وی در طرابلس محاکمه می شود در حالی که برخی دیگر احتمال حضور در دادگاه جنایات جنگی لاهه را بیشتر می دانند.