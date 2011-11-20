به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا قاسمی نیا در جلسه‌ای که صبح یکشنبه به منظور چگونگی تشکیل کلاس‌های نهضت سواد آموزی منطقه کهک با حضور مدیران مدارس و مجتمع‌های این منطقه در اداره آموزش و پرورش کهک برگزار شد، با بیان اینکه محوریت تشکیل کلاس‌های نهضت سواد آموزی، آموزش و پرورش هر منطقه است، اظهار داشت: نقش مدیران مدارس و مجتمع‌ها در طرح کلاس‌های نهضت سواد آموزی بسیار مهم و اساسی است.



وی ادامه داد: مدیران مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی وظیفه دارند در جهت شناسایی، جذب، نگهداشت سوادآموز و همچنین نظارت بر فرآیند ثبت نام، تشکیل کلاس و برگزاری آزمون، عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی در روش فرد به فرد با آموزشیاران و کارکنان سوادآموزی همکاری موثر داشته باشند.



معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم یکی از موثر‌ترین روش‌های آموزش در کلاس‌های نهضت سواد آموزی را روش فرد به فرد عنوان کرد و افزود: در این روش فرد آموزش دهنده به ۵ الی ۷ سواد آموز آموزش می‌دهد که این آموزش از طریق نهادهای غیردولتی شامل بسیج، سپاه، مدارس غیر انتفاعی و غیره نیز انجام می‌گیرد.



معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: ثبت نام در کلاسهای سوادآموزی و واگذاری "فرد به فرد" برای بیسوادان در گروه سنی ۱۰ الی ۴۹ سال انجام می‌گیرد که این طرح شامل سه دوره سواد آموزی معادل سوم ابتدایی، دوره انتقال معادل پایان ابتدایی و دوره تحکیم سواد که اختصاص به افرادی دارد که مایل به ادامه تحصیل نبوده و دراین دوره با ۲۰۰ ساعت آموزش از بازگشت آن‌ها به بیسوادی جلوگیری می‌شود.



حجت الاسلام قاسمی نیا با بیان اینکه میزان ساعت آموزشی این دوره 400 الی 450 ساعت می‌باشد، افزود: به ازای باسواد شدن هر سوادآموز در صورت قبولی با 400الی 450 ساعت آموزش ۳۶۰هزار تومان به فرد آموزش دهنده پرداخت می‌شود.



وی یادآور شد: مبلغ یاد شده پس از کسر هزینه‌های مربوط حداکثر ۲۰ درصد به عوامل آموزش دهنده دستگاههای ذیربط پرداخت می‌شود.



معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با تاکید بر اینکه سواد آموزی یکی از مهم‌ترین مسائل آموزش و پرورش جامعه است، تعداد افراد بی‌سواد در بخش کهک را ۲۰۰ نفر عنوان کرد و از مدیران مدارس و مجتمع های این بخش خواست تا تمام توان و همکاری خود را جهت رفع بی‌سواد در این بخش به کار گیرند.