سوء تفاهم در مورد تیم فوتبال ساحلی بانوان استان البرز برطرف شد

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: پس از اختلاف نظرها و حرف و حدیث هایی که در خصوص اعزام تیم ساحلی به مسابقات کشوری و انعکاس آن در رسانه ها به وجود آمد جلسه ای با حضور افراد دخیل در این موضوع برگزار و سوء تفاهمات موجود برطرف شد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه مقرر شد اصلاحیه این خبر در جراید و رسانه ها منعکس و رونوشت آن برای اداره کل ورزش استان و فدراسیون فوتبال نیز ارسال شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان افزود: تعامل و ارتباط دوسویه میان طیف های فعال استان موجب توسعه ورزش می شود و باید تلاش کرد زمینه همکاری میان فعالان بیشتر فراهم شود.