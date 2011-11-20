۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

سوء تفاهم در مورد تیم فوتبال ساحلی بانوان استان البرز برطرف شد

کرج – خبرگزاری مهر: در نشست نائب رئیس هیئت فوتبال استان البرز با نائب رئیس هیئت فوتبال نظرآباد و مسئولان تیم فوتبال ساحلی شهرداری شهر جدید هشتگرد سوء تفاهمات و ابهامات چند روز اخیر مورد بررسی و برطرف شد.

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: پس از اختلاف نظرها و حرف و حدیث هایی که در خصوص اعزام تیم ساحلی به مسابقات کشوری و انعکاس آن در رسانه ها به وجود آمد جلسه ای با حضور افراد دخیل در این موضوع برگزار و سوء تفاهمات موجود برطرف شد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه مقرر شد اصلاحیه این خبر در جراید و رسانه ها منعکس و رونوشت آن برای اداره کل ورزش استان و فدراسیون فوتبال نیز ارسال شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال در امور بانوان افزود: تعامل و ارتباط دوسویه میان طیف های فعال استان موجب توسعه ورزش می شود و باید تلاش کرد زمینه همکاری میان فعالان بیشتر فراهم شود.

