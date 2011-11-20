توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه خاکی صدیق گفت: این طرح تعداد 400 کودک شش تا سه سال روستا مهدها در مناطق حاشیه ای و روستاهها را که تحت پوشش خدمات یاددهی – یادگیری قرار دارند شامل می شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان البرز یادآور کرد: این طرح در 10 روستا مهد در شهرستان ساوجبلاغ و یک روستا مهد در شهرستان کرج اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح که به همت اداره کل بهزیستی البرز و با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست، هزینه های آن از سوی سازمان بهزیستی کشور تأمین شده است.

خاکی صدیق ادامه داد: ارائه آموزش های لازم در خصوص تهیه غذای بهداشتی و مغذی به مربیان و کنترل بهداشت محیط نگهداری و طبخ مواد غذایی توسط کارشناسان مراکز بهداشت صورت می گیرد.

وی در خصوص نظارت بهزیستی بر حسن اجرای این طرح، گفت: کارشناسان امور کودکان بهزیستی شهرستان ها و کارشناسان دفتر امور کودکان اداره کل بهزیستی در کنار تیم بازرسی بهزیستی به صورت مستمر بر اجرای صحیح این طرح نظارت دارند، از طرفی با هماهنگی صورت گرفته با معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نظارت های بهداشتی نیز توسط وی انجام می شود.

وی در پایان اهداف دیگر اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم را تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای کودکان، بررسی وضعیت رشد کودکان 3 تا 6 ساله حاضر در روستامهدها، ایجاد عادات صحیح و اصلاح عادات نادرست تغذیه ای در کودکان، ترغیب خانواده های مناطق محروم و خانواده های روستایی برای استفاده از خدمات مهدهای کودک عنوان کرد.

