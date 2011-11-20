یک شرکت حمل و نقل در گنبد کاووس تعطیل شد

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای مصوب 1378 هیئت وزیران، یک شرکت حمل و نقل کالا در حوزه شهرستان گنبد کاووس محکوم به تعطیلی شش ماهه شد.

رئیس کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل استان در تشریح این رأی گفت: مقرر شد پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل باربری موصوف به دلیل عدم رعایت مفاد مواد 1 و 13 آیین نامه صدرالذکر مبنی بر از دست دادن شرایط و ضوابط مطابق با زمان تأسیس به مدت شش ماه لغو و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود.

وی افزود: بدیهی است به استناد ماده یک آیین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکت مذکور منوط به ارائه تجهیزات و تأسیسات است.