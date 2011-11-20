  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

میقانی در گفتگو با مهر:

یک شرکت حمل و نقل در گنبد کاووس تعطیل شد

یک شرکت حمل و نقل در گنبد کاووس تعطیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان از تعطیلی شش ماهه یک شرکت حمل و نقل کالا در گنبد کاووس در شرق استان خبر داد.

 مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل   جاده ای مصوب 1378 هیئت وزیران، یک شرکت حمل و نقل کالا در حوزه شهرستان گنبد کاووس  محکوم به تعطیلی شش ماهه شد.
 
رئیس کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل استان در تشریح این رأی گفت: مقرر شد پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل باربری موصوف به دلیل عدم رعایت مفاد مواد 1 و 13 آیین نامه صدرالذکر مبنی بر از دست دادن شرایط و ضوابط مطابق با زمان تأسیس به مدت شش ماه لغو و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود.
 
وی افزود: بدیهی است به استناد ماده یک آیین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکت مذکور منوط به ارائه تجهیزات و تأسیسات است.
کد خبر 1464277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها