بیماری روانی ترس از موش در کمین کودکان و بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان پورمحمدی روز یکشنبه درکارگاه آموزشی "نحوه اجرای عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری " با اشاره به این که تاریخچه کنترل و مبارزه با موش به سال 63 باز می گردد ،گفت: نخستین بار در ابتدای دهه 60 بود که شهرداری تهران، وزارت بهداری و انسیتو پاستور طرح ضربتی را در خصوص مبارزه با موش اجرا کردند که پس از سه ماه متوقف شد و تا سال 69 که ستادی تحت عنوان 4-5 تشکیل وبه صورت مدون مبارزه با افزایش جمعیت موش آغاز شد.

وی با بیان اینکه تهران دارای سه نوع موش خانگی، سیاه و قهوه ای است، گفت: موش های نروژی یا قهوه ای بیشترین معضلات را برای شهر تهران ایجاد می کنند و سبب خسارتهای اقتصادی به شهر می شوند.

پورمحمدی ادامه داد: موش ها زاد و ولد بسیار بالایی دارند و حتی زمانی که باردار هستند نیز قابلیت باروری دارند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از وجود موش در شهر گفت: موش ها با جویدن کابل ها و نفوذ به انبارهای غذایی مشکلات اقتصادی بسیاری برای شهر ایجاد می کنند همچنین عامل انتقال 35 نوع بیماری به انسان هستند همچنین از لحاظ روانی بیماری ترس از موش را برای کودکان و زنان به وجود می آورند. در این بیماری شخص مبتلا گمان می کند همیشه سایه موش پشت سرش وجود دارد.

پورمحمدی دلیل جثه بزرگ برخی از موش ها را نوع آنها دانست و گفت: برخی گمان می کنند موش ها به خاطر نوع تغذیه شان بزرگتر شده اند در صورتی که این به گونه موش ها مرتبط است و موش های قهوه ای بزرگترین نوع موش در شهر تهران هستند.

به گفته وی وجود آب، پناهگاه و غذا مهمترین دلیل افزایش جمعیت موش است که با کنترل آن می توان از افزایش آن جلوگیری کرد.

پورمحمدی با بیان اینکه شهرداری به تنهایی جمعیت موش را کنترل می کند گفت: دستگاههایی همچون وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و مراکز علمی پژوهشی باید در این زمینه با شهرداری همکاری کنند که تمایلی در این زمینه از سوی آنها وجود ندارد که امیدواریم با حمایتهای این ارگان ها بتوانیم جمعیت موش را کاهش و از رشد آن جلوگیری کنیم.