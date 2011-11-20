سهم نساجی از صندوق توسعه ملی تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نبوی امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه صنعت نساجی و رونمایی از طرح شاخص‌سازی و اندازه‌گیری قدرت برند صنایع گفت: جامعه صنعت نساجی و پوشاک کشور از مسئولان اجرایی و قانون‌گذاری این درخواست را دارد که در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، این صنعت اشتغال‌زا و ارزآور را مدنظر قرار داده و همچنین از منابع مالی مرحله سوم طرح هدفمندی یارانه ها بودجه ای برای نوسازی و توسعه صنعت پوشاک اختصاص دهند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران افزود: صنعت نساجی در ایران هنوز قدرتمندانه در عرصه تولید و اقتصاد ایران حضور دارد و آنگونه که برخی به غلط ابراز می کنند؛ ورشکسته نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه صنایع پوشاک به عنوان محرک اصلی صنایع نساجی کشور به شمار می رود، تصریح کرد: درخواست فعالان اقتصادی این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در تدوین استراتژی صنایع به طور کلی و صنایع نساجی به طور خاص؛ کانون تمرکز و توجه برنامه ریزان و کارشناسان این وزارتخانه بر روی پوشاک قرار داده شود.

نبوی به بازار بزرگ و جذاب نساجی و پوشاک ایران اشاره کرد و با یادآوری اینکه طبق مصوبات دولت خریدهای سازمان ها و ارگان های دولتی باید در قالب مناقصات شکل بگیرد، گفت: به رغم ابلاغ دستورالعمل سازنده ریاست محترم جمهور مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد؛ قسمت عمده این مناقصات از خارج از کشور به انحاء مختلف تامین می شود. او ادامه داد: حمایت قوی و نظارت قدرتمند وزارت صنعت و معدن و تجارت در این بخش می تواند با تحریک بازار داخلی و رونق فضای کسب و کار، بخشی از مشکلات نقدینگی واحد ها را برطرف کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران سپس به بیان دو خبر پرداخت که آن را ماحصل سیاست گذاری هیئت مدیره و تلاش های دبیر اتحادیه دانست.

وی به طرح ارزیابی قدرت برند در نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: این طرح یکی از تقاضاهای اصلی فعالان عرصه برند است و به همت همکاران ما در شرکت رهیافت برای اولین بار در این صنعت به اجرا درخواهد آمد.

نبوی همچنین با تقدیر از مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و دفتر پژوهش های این اتاق، از طرح تدوین استراتژی صادراتی نساجی و پوشاک خبر داد که با حمایت اتاق تهران و توسط دبیرخانه اتحادیه کلید خورده است.

در ادامه این مراسم، از صادرکنندگان نمونه و پیشکسوتان صنعت نساجی، پوشاک و چرم تجلیل شد.