شورا در عزل و نصبهای شهرداری دخالت ندارد/ 220 نفر استخدام می شوند

صدیف بدری روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد اعضا شورای شهر در این مورد فراتر از انتظار بوده و تمامی جابجاییها با ارزیابی دقیق و با اختیار و با رعایت مسایل فنی انجام شده و اعضا کوچکترین دخالت یا سفارشی در این مورد نداشته اند.

وی با رد هرگونه ذهنیت نادرست صورت گرفته در مورد جا به جاییهای اخیر در معاونتهای شهرداری تصریح کرد: هیچگونه دخالت یا سفارشی در اینگونه موارد وجود ندارد و جایگاه حقیقی و حقوقی اعضا شورای شهر هم بالاتر از چنین تفکرات مغرضانه ای است.

این مسئول متذکر شد: شهرداریهای مناطق و نواحی در حوزه کاری خود مستقل بوده و با استقلال آرا معاونتهای خود را انتخاب می کنند و شورا و شهردار دخالتی در این انتخابها ندارد و خود این شهرداریها در مقابل تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو هستند.

وی ابراز داشت: از زمان انتخاب به عنوان شهردار اردبیل، اعضا شورای شهر با رعایت ماده 74 قانون شوراها و فراتر از انتظار، دست شهرداری را برای خدمت رسانی بهتر باز گذاشته بند که چنین ذهنیتی قابل تقدیر است.

به گفته شهردار اردبیل طبق ماده 74 قانون شوراها دخالت اعضا شورای شهر در عزل و نصب دهیاریها یا شهرداریهای مناطق ممنوع است.

بی طرفی شهرداری اردبیل در انتخابات مجلس نهم

بدری همچنین از بی طرفی کامل مجموعه شهرداری اردبیل در انتخابات مجلس نهم خبر داد و افزود: کارکنان شهرداری اردبیل در انتخابات مجلس نهم به له یا علیه هیچ نامزدی فعالیت نخواهند کرد.

وی در عین حال با اشاره به استقلال کارکنان شهرداری در انتخاب کاندیداهای مورد نظر و آرا متذکر شد: تمامی نامزدهایی که صلاحیت شرکت در انتخابات را داشته باشند، برای مجموعه شهرداری مورد احترام بوده اما امکانات شهرداری به نفع یا علیه هیچ نامزدی نخواهد بود.

شهردار اردبیل با بیان اینکه شهرداری فضای مناسب برای تبلیغات انتخاباتی را همانند سالهای گذشته در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار خواهد داد، اضافه کرد: در این مورد هیچگونه تبعیضی در بین نامزدها وجود نخواهد داشت.

اخذ مجوز برای استخدام در شهرداری



وی همچنین از اخذ مجوزهای لازم برای استخدام پرسنل جدید و مورد نیاز شهرداری اردبیل خبر داد و گفت: شهرداری اردبیل از سالهای قبل برای تامین پرسنل مورد نیاز خود اقداماتی انجام داده و تامین نیرو با مجوز لازم از معاونت راهبردی رئیس جمهور و با استخدام 220 نفر نیروی انسانی بزودی انجام می گیرد.

بدری با اشاره به تعیین شرط مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای استخدام در آتش نشانی و تبدیل آن به دیپلم عنوان کرد: با توجه به اینکه نیروهای دیپلم هم اکنون نیز در سازمان آتش نشانی اردبیل فعالیت می کنند، با رایزنیهای صورت گرفته این شرط به مدرک تحصیلی دیپلم کاهش یافت.



وی با بیان اینکه افراد شاغل در شهرداری از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود، افزود: ثبت نام برای این آزمون استخدامی از آذر ماه و با اطلاع رسانی کافی صورت می گیرد و افراد شاغل در شهرداری با احتساب امتیازهایی در این آزمون شرکت می کنند که در صورت کسب امتیازات لازم تغییر وضعیت می شوند.



این مسئول گفت: تمامی مراحل ثبت نام و آزمون توسط سازمان سنجش انجام شده و تنها سر فصلهای سوالات با همکاری وزارت کشور تعیین می شود.



تداوم طرح ساماندهی رودخانه "بالخلو" / 500 میلیارد ریال به شهرداریهای اردبیل پرداخت می شود



وی با ابراز رضایت از شرکت شهرداری اردبیل در نمایشگاه عملکرد شهرداریهای کشور بیان داشت: شهرداری اردبیل به همراه شهرداری 10 شهر دیگر استان در این نمایشگاه که با حضور 300 شهرداری از کل کشور در تهران برگزار شد، حضور داشت و نتایج مثبت و قابل توجهی کسب کرد.



بدری استقبال از غرفه استان اردبیل را خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: غرفه در نظر گرفته شده برای شهرداریهای استان اردبیل فضای کوچک 20 متری بود، با این وجود به خوبی طرحهای ابتکاری شهرداری اردبیل را به معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار دادیم.



وی با اشاره به بازدید وزیر کشور از غرفه اردبیل اظهار داشت: وزیر کشور در بازدید از غرفه شهرداری اردبیل، غرفه اردبیل را رضایت بخش دانست و برای پیگیریهای مصوبات هیئت دولت و تامین اعتبارات مصوبات دور چهارم در اردبیل قول مساعد داد.



به گفته شهردار اردبیل وزیر کشور با استقبال از طرح ساماندهی رودخانه "بالخلو" در اردبیل برای تسریع عملیات اجرایی و تامین بودجه 500 میلیارد ریالی اعتبار شهرداریها از مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت به اردبیل تاکید کرد.



وی با اشاره به دستاورد این نمایشگاه برای اردبیل تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای تبادی نظر و تبادل اطلاعات در زمینه ها خدمات الکترونیکی و نرم‌افزاری در حوزه شهرداری بود و توانستیم در حوزه‌هایی مانند نورپردازی، سیما و منظر شهری از تجربیات سایر استان‌های کشور به خصوص کلانشهرها بهره ببریم.



حق جلسه دریافت نمی کنم



وی با اشاره به عدم دریافت حق جلسه در جلسات شهرداری اظهار داشت: در شهرداری حقوق و اضافه کار دریافت کرده و هیچگونه حق جلسه و حق ماموریت نمی گیرم که شکر خدا با این حقوق چرخ زندگیم می چرخد و زندگی خوب و مطلوبی به جهت آرامش و رفاه روحی و روانی دارم.



شهردار اردبیل اضاقه کرد: به عنوان مهندس پایه یک می توانستم حق امضا بگیرم، اما به دلیل حساسیتهای موجود و برای به وجود نیامدن شبهه هایی در این مورد از این حق خود استفاده نکردم چرا که به کم قانع بودم تا حرف و حدیثی در این مورد وجود نداشته باشد.

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گفتگو: توحید مهدوی

