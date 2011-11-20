سه پروژه عمرانی آموزشی در نیشابور به بهره برداری رسید

محمدیوسف سپهری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دبیرستان شاهد غرویان در زمینی به مساحت سه هزار و 375 متر مربع با مساحت زیربنای هزار و 821 مترمربع در سه طبقه به بهره‌برداری رسید.

وی اظهار داشت: این دبیرستان دخترانه شامل 24 اتاق، یک باب کارگاه، دو باب آزمایشگاه، یک باب نمازخانه و یک واحد سرایداری با ظرفیت حدود 370 نفر است.

وی اضافه کرد: اعتبار ساخت این دبیرستان یا وکیلی 22، شش میلیارد و 500 میلیون ریال بود که پنج میلیارد ریال آن توسط عبدالرضا وکیلی و 500 میلیون ریال مابقی توسط دولت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: دبستان تخریبی پسرانه سلمان فارسی یا وکیلی 23 نیز در زمینی به مساحت هزار و 390 متر مربع با مساحت زیربنای هزار و صد مترمربع در سه طبقه ساخته شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش نیشابور توضیح داد: 18 اتاق که 13 اتاق آن کلاس هستند به علاوه یک باب نمازخانه، یک باب آزمایشگاه و یک واحد سرایداری با ظرفیت 410 نفر دانش‌آموز، اجزای فضای وکیلی 23 را تشکیل می‌دهد.

سپهری‌راد بیان کرد: اعتبار ساخت دبستان سلمان فارسی سه میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است که دو میلیارد و صد میلیون ریال آن توسط وکیلی خیر مدرسه ساز پرداخت شده است.

وی گفت: سالن غذاخوری مدرسه وکیلی 9 نیز توسط این خیر نیک‌اندیش با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته و تحویل دانش‌آموزان شد.

وی مجموع اعتبارات این سه پروژه عمرانی را 11 میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: کلنگ دو فضای آموزشی جدید در فضای دو مدرسه قبلی که تخریبی هستند توسط این خیر زده شد.

به گفته وی، عبد الرضا وکیلی خیر مدرسه ساز نیشابوری قصد دارد با مشارکت دولت در محل مدرسه ابتدایی شهید قاسم سالاری‌نژاد و مدرسه راهنمایی حکیم نظام‌الملک، آموزشگاه‌های وکیلی 29 و 30 را احداث کند.

سپهری‌راد یادآور شد: تاکنون این خیر به این سعادت دست یافته است که با انگیزه الهی و همت عالی 17 واحد فضای آموزشی در شهر نیشابور، سه واحد در سرولایت، یک واحد در شهرک امام رضا(ع) شهر خرو و دو واحد در روستاهای بخش مرکزی نیشابور احداث کند.