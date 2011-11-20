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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

براندیشه:

7 هزار و 981 مجوز مشاغل خانگی در کرمانشاه صادر شد

7 هزار و 981 مجوز مشاغل خانگی در کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: از زمان شروع طرح ساماندهی مشاغل خانگی در استان تاکنون 7 هزار و 981 مجوز مشاغل خانگی صادر شده که تعداد 7 هزار و 415 مجوز آن در بخش مستقل و مابقی در بخش پشتیبان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه از استقبال خوب مردم کرمانشاه نسبت به اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی خبر داد و گفت: تاکنون 51 هزار و 546 نفر به صورت مستقل پشتیبان و تحت پوشش در این طرح ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: از زمان شروع طرح ساماندهی مشاغل خانگی در استان تاکنون 7 هزار و 981 مجوز مشاغل خانگی صادر شده که تعداد 7 هزار و 415 مجوز آن در بخش مستقل و مابقی در بخش پشتیبان بوده است.

براندیشه از معرفی 4 هزار و 249 طرح مشاغل خانگی با اعتبار 19 میلیارد و 84 میلیون تومان به بانکهای عامل خبر داد و گفت: بانک ها توانسته اند به 111 طرح از آنها تسهیلات پرداخت کنند و در این زمینه خواستار تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: ادارات فنی و حرفه‌ای، بازرگانی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و صندوق مهر امام رضا (ع) صادر کننده مجوز مشاغل خانگی بوده و متقاضیان بایستی به این ادارات مراجعه کنند.براندیشه در ادامه به میزان انعقاد قرار داد بانکها طی یک هفته گذشته اشاره و گفت: در این مدت تعداد 5 طرح اقتصادی زود بازده با اعتبار 5 هزار و 500 میلیون ریال به انعقاد قرار داد رسیده است.

وی در پایان تعداد طرح های مصوب در این نشست را 4 طرح خواند و گفت: برای اجرایی شدن این طرحها، مبلغ 7 هزار و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت. 

کد مطلب 1464288

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