دبيركل حزب الله لبنان خواستار به تعويق انداختن بحث خروج نيروهاي سوري از اين كشور شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، شبكه خبري الجزيره با پخش بخشهايي ازسخنراني دبيركل حزب الله لبنان ياد آورشد: سيدحسن نصرالله برروي موضوع انتخابات پارلماني لبنان كه قرار است بهار آينده برگزارشود، تاكيد كرده وخواستاركنارگذاشتن بحث و جدالها برسرحضور نيروهاي سوريه در لبنان شد .



وي گفت : موضوع حضورنيروهاي سوريه درلبنان بايد پس ازانتخابات پارلماني دربهارسال آينده مورد بحث و بررسي قرارگيرد.

دبيركل حزب الله لبنان تصريح كرد: جنگ سياسي مهمي كه آينده لبنان را براي چهارسال آتي رقم خواهد زد رقابتي انتخاباتي است كه يكبار ديگر موجب نزاع ها واختلاف ها شده است.



سيدحسن نصرالله موضوع بحث و بررسي حضورنيروهاي سوريه در لبنان را يك مسئله سرنوشت ساز اساسي براي دولت لبنان بر شمرد اما گفت: گزينه منطقي وطبيعي درمورد حضور نيروهاي سوريه در لبنان را نتايج انتخابات پارلماني آينده لبنان مشخص مي كند .

وي خواستاربررسي قانون انتخابات شد وگفت : سرانجام دولت قانون انتخاباتي لبنان صادرخواهد شد واين قانون به شوراي قانونگذاري و نمايندگان مردم در شوراي قانونگذاري وافراد خارج ازمجلس قانونگذاري ارجاع داده خواهد شد تا اينكه آنها بتوانند راي ونظرخود را درمورد آن بدهند.

دبيركل حزب الله لبنان همچنين خواهان اجراي قانون به طورعادلانه ومنصفانه و براساس استاندارهاي ملي شد وگفت: اين قانون بايد براساس معيارهاي مردمي باشد نه براساس ايده هاي يك حزب ، شخص ، رهبر و يا يك مرجع ديني بلكه تنها معيارسنجش بايد مردم باشند.

وي دراين سخنراني گفت ازجمله مساله سرنوشت ساز و اساسي كه هم اكنون درجامعه لبنان مطرح شده است موضوع حكومت و قانون انتخابات وموضوع حضور نيروهاي سوريه در لبنان است .



دبيركل حزب الله لبنان ياد آورشد: برخي افراد نسبت به نتايج انتخابات آينده شك و ترديد كردند و خواهان خروج نيروهاي سوريه كه تعداد آنها به حدود 14 هزار نفر مي رسد شده اند و اصرار دارند سازمان اطلاعات سوريه و لبنان درسياست داخلي اين كشوردخالت نكند.



دولت لبنان پس از ارجاع قانون انتخابات به مجلس قانونگذاري جايگزيني براي آن اعلام نكرد و از سال 1990 قانون انتخاباتي لبنان براساس شرايط موجود تغييرمي كند درحالي كه دولت اين كشورقول داده قانون جديد انتخاباتي را در ژانويه جاري صادر كند.