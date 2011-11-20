هیئت روستایی عشایری لردگان در مسابقات فوتسال قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات مجموعا با هشت تیم و با حضور دو تیم از استان لرستان، دو تیم از خوزستان و سه تیم از استان چهارمحال وبختیاری به میزبانی استان و در شهرستان بروجن برگزار شد که در نهایت تیم هیئت روستایی و عشایری لردگان با تفاضل گل مثبت15 به عنوان تیم قهرمان به مرحله بعد صعود کرد و تیمهای هیئت فوتبال لرستان و رز موکت بروجن نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در روز پایانی این مسابقات هیئت روستایی عشایری لردگان با نتیجه شش بر صفر باغملک خوزستان را شکست داد وعدم حضور تم پیام فارسان مقابل هیئت فوتبال رامهرمزنتیجه را سه بر صفر به سود رامهرمز رقم زد و رز موکت بروجن نیز با نتیجه دو بر صفر برابر کوهدشت لرستان به برتری دست یافت.

تیمهای هیئت روستایی و عشایری لردگان و هیئت فوتبال لرستان به عنوان تیمهای صعود کننده در مرحله دوم این رقابتها شرکت خواهند کرد.