نخستین سالگرد آیت الله ایازی در رستمکلا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مراسم سالگرد ارتحال عالم ربانی و فقیه اهل بیت آیت الله شیخ محمد جواد ایازی در رستمکلا بهشهر برگزار می شود.

حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به عنوان سخنران در این مراسم حضور خواهد داشت.

این مراسم که با گرامیداشت علامه ایازی همراه خواهد بود، روز پنج شنبه سوم آذرماه از ساعت 9 صبح در مسجد جامع رستمکلا برگزار می شود.

شیخ محمدجواد ایازی فرزند علامه ایازی، مسئول حوزه علمیه جعفریه رستمکلای بهشهر به علت بیماری در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.

این عالم جلیل‌القدر از مدتها بود که از بیماری رنج می‌برد و از روز سه‌شنبه در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بود که شب گذشته نیز درگذشت.

وی، متولد شهر نجف اشرف و تنها یادگار آیت‌الله ایازی از علمای بنام مازندران است که بعد از رحلت پدر بزرگوارش ۹ سال مسئولیت اداره حوزه علمیه جعفریه رستمکلا را عهده دار بوده است.