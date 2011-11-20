قند پارسی به جلد پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌های «درخت دانایی» و «آیین زندگانی» به ترتیب عناوین چهارم و پنجم مجموعه قند پارسی هستند که به تازگی توسط موسسه فرهنگی جهان کتاب منتشر شده‌اند. شماره پیشین این مجموعه کتاب «سرزمین عیاران» بود که گزیده تاریخ سرزمین سیستان بود.

این دو کتاب هم مانند دیگر کتاب‌های مجموعه «قند پارسی» توسط محمدحسین مجدّم، تدوین و تنظیم شده‌اند. «درخت دانایی» با 280 صفحه و «آیین زندگانی» هم با 170 صفحه منتشر شده است. در کتاب‌های مجموعه قند پارسی، برای راحت‌خواندن عبارات، کلمات اعراب‌گذاری‌ شده‌ و واژه‌ها و عبارات دشوار عربی، به فارسی بازگردانی شده‌اند.

در مقاطعی از متون که متن برای خواننده قابل درک نیست، توسط نویسنده توضیحات مفصلی ارائه شده است. در کتاب‌های قند پارسی همچنین درباره افراد و مکان‌های تاریخی نیز توضیح داده شده است و تواریخ به صورت حروف نگاشته شده‌اند.

طبق گفته‌های مسئولان جهان کتاب، جلد ششم این مجموعه نیز در حال آماده‌سازی است که جزئیات دقیق‌تر آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

رمان «سایه پشت پنجره» کتاب دیگری است که جهان کتاب به تازگی آن را منتشر کرده است. این کتاب در قالب مجموعه کتاب‌های نقاب این ناشر با موضوع داستان‌های پلیسی و معمایی چاپ شده است. «سایه پشت پنجره» نوشته ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی است که ترجمه آن را عباس آگاهی انجام داده است.