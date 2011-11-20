وزارت جهاد نیازی به تشریفات ندارد/ انتقاد خلیلیان از واردات میوه

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه آسیا- خاوردور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه سرانجامی در انتظار ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی است؟ گفت: چند ماه است که ساختمان شیشه‌ای تخلیه شده است و برخلاف تمام تبلیغات که بر علیه این اقدام انجام می‌شود، با استقبال عمومی مسئولان در سطح وزارتخانه مواجه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما برای انجام کار و پیشرفت نیازی به دکوراسیون ، تشریفات و دکور نداریم؛ در هر جایی می‌شود کار را انجام داد.

ورود میوه را از خرداد ممنوع کردیم

خلیلیان در رابطه با واردات همزمان مرکبات از سوی کشورهایی نظیر ترکیه اظهارداشت:‌ براساس بخشنامه ابلاغی از خرداد اعلام کرده‌ایم که ثبت سفارش و ورود انواع میوه به جز موز ممنوع است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با کنترل ورود محصولات به کشور گفت: مقام معظم رهبری حتی در خصوص موز نیز تاکید داشتند نیازی به ورود آن با این حجم نیست و باید از تولید داخل حمایت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این ابلاغیه همچنان پابرجاست و اگر در این ایام هرگونه میوه به غیر از موز وارد کشور شود تخلف محسوب شده و طبیعتاً با افرادی که به چنین اقدامی دست زده‌اند برخورد شده و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

خلیلیان با بیان اینکه موافق واردات نیستیم، تاکید کرد: سیاست‌های دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان است و واردات میوه در چند ماه اخیر رو به کاهش بوده است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چرا باوجود ممنوعیت ورود میوه همچنان شاهد واردات آن از سوی کشورهای مختلف هستیم؟ گفت: باید از دستگاه‌های مسئول این مسئله را بپرسید که چرا همچنان اقدام به ورود میوه می کنند.

افزایش تعرفه نیشکر

این مقام مسئول همچنین در رابطه با فصل برداشت چغندر قند و آزاد شدن تعرفه نیشکر تاکید کرد: از اول مهر که زمان شروع تولید داخل است تعرفه نیشکر را مجدداً افزایش دادیم به طوریکه از دو ماه پیش تعرفه نیشکر برقرار شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی براساس الزامات برنامه پنجم توسعه در زمینه بودجه به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام شده است و برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی در حال مذاکره هستیم.

25 میلیارد تومان به بودجه دامپزشکی اضافه شد

وی در رابطه با میزان اشتغال در بخش کشاورزی گفت: سهم بخش کشاورزی در زمینه اشتغال 285 هزار شغل بوده است. با توجه به گزارش وضعیت 7 ماهه سال جاری روند ایجاد شغل در بخش کشاورزی به گونه‌ای است که امیدوارم تا پایان وقت قانونی که برای استفاده از بودجه داریم به عدد مورد نظر نزدیک شویم.

خلیلیان در رابطه با وضعیت عمکرد سازمان دامپزشکی گفت: دولت علاوه بر بودجه سالانه دامپزشکی مبلغ 25 میلیارد تومان به بودجه این سازمان اضافه کرده است.

1600 میلیارد تومان اعتبار بسته های حمایتی

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با گلایه های مطرح شده از عدم تخصیص اعتبارات لازم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در دو قسمت اعتبارات مورد نظر را دریافت کرده‌ایم. از آنجا که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر آب و انرژی تاکید داشته است برنامه‌های ما نیز در این چارچوب تعیین شده است.

وی افزود: در سه مقطع حدود هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای بسته‌هایی که مورد نظرمان بوده است را دریافت کرده‌ایم. همچنین 500 میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی به این مبلغ اضافه شده است که در مجموع برای سال اول اختصاص یافته است.

وی با اشاره به عملکرد برخی از مرغداری‌ها در برخی از شهرهای کشور گفت:‌ در برخی از شهرها مرغداری‌ها سامانه‌های مصرفی خود را متناسب با شرایط جوی تغییر داده اند. در بخش آبیاری نیز در نقاطی روش‌ها را تغییر داده‌ایم.

این مقام مسئول ضمن ابراز امیدواری از بارش باران در کشور تصریح کرد: امسال امیدواریم که حداقل 200 هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام دهیم؛ مرغداری‌ها و دامداری‌ها در جهت اصلاح ساختارهای مصرف اقدامات خوبی را انجام داده‌اند که سرعت بیشتری نیز نسبت به گذشته گرفته است؛ این طرح 5 ساله است و امیدواریم به وضعیت بهتری دست یابیم.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با برگزاری بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا خاور دور و اقیانوسیه سازمان بهداشت جهانی دام، گفت: خوشبختانه سازمان دامپزشکی ایران اقدامات خوبی را از نظر بهداشت دام و طیور انجام داده است و ما در رابطه با کنترل بیماری‌های دام وضعیت نسبتاً خوبی را داریم. همچنین از نظر تولید محصول سالم برای مردم نیز شرایط مناسبی فراهم است.

خلیلیان گفت: طبیعتاً برگزاری این کنفرانس به تبادل تجربیات منطقه‌ای کمک می‌کند. گاهی اوقات یک بیماری جدید بین چند کشور سرایت کرده و آنها را مجبور به ادامه همکاری‌ها می کند بنابراین نیاز به همفکری وجود دارد.

وزیر کشاورزی بیان کرد: ایران در سازمان جهانی بهداشت دام فعال است و نقش تعیین کننده‌ای دارد ضمن اینکه سایر کشورها نیز در سطح بالایی دراین اجلاس شرکت کرده‌اند.