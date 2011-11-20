موضوعات عکس جشنواره تجسمی فجر/صادقی به هنر مقاومت پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "مروری بر آثار محسن دایی نبی" در گالری شکوه افتتاح شد. این نمایشگاه شامل 30 تابلو از چهار دوره از آثار اوست که همگی با محوریت استفاده از خط ارائه شده است. او در این نمایشگاه چندین مجموعه خود را به نمایش گذاشته که از جمله آنها میتوان به "سماع خط"، "خط سوم"، "پیدایش کلمه، خلقت حروف" و مجموعهای از "بسم الله" اشاره کرد.
- محمد مهدی رحیمیان دبیر بخش عکس چهارمین جشنواره تجسمی فجر گفت: رشته عکس جشنواره امسال در سه بخش ویژه ، بخش اصلی و بخش جنبی برگزار میشود. بخش ویژه به موضوع بیداری اختصاص دارد که شامل آثار عکاسان سراسر جهان از جنشها و تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای اسلامی در سالهای 2010 و 2011 است"چهره انسان در هزاره سوم" و "جلوه های تجلی نور و رنگ در هنر قدسی" موضوعات بخش عکس چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است.
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