به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد اقدامیان گفت: در شرایطی که برپایه اهداف سند چشم انداز 20 ساله، ایران اسلامی باید به کشور سرآمد منطقه در تمام عرصه‌ها از جمله صنعت تبدیل شود، نمی‌توان با ورود آزادانه و بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد خارجی این هدف را محقق کرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی افزود: این پدیده در حالی صنعت کشور را تهدید می‌کند که بسیاری از صنعتگران، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بخش ارتقای کیفی تولیدات خود انجام داده‌اند، اما در مقابل واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد خارجی بدون هیچگونه ضابطه و نظارتی، در بازار داخلی جولان می‌دهند و محصولات خود را با قیمت غیررقابتی عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه وجود چنین پدیده‌ای رقابت ناسالم در بازار را رقم زده است، افزود: در حال حاضر بسیاری از مصرف‌کنندگان داخلی از آگاهی کافی در زمینه تشخیص کالاهای باکیفیت و بی‌کیفیت برخوردار نیستند و همین مسئله زمینه سوءاستفاده بسیاری از سودجویان فعال در بازار را فراهم کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره ویستابست، با ابراز نگرانی از بروز این پدیده در صنعت پروفیل یو پی وی سی بیان کرد: در حال حاضر این صنعت بخش قابل توجهی از اشتغال داخلی را به خود اختصاص داده و همچنان روند رو به رشد خود را دنبال می کند، اما وجود همین جذابیت در بازار این محصولات، موجب شده تا محصولات بی‌کیفیت به ویژه از کشورهای ترکیه و چین مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

اقدامیان ادامه داد: برخی محصولات مشابه خارجی به هیچ وجه قابل رقابت با تولیدات داخلی نیست و حتی حداقل استانداردهای لازم را دارا نیست، اما نبودن کمترین نظارت بر روند واردات این کالاها موجب شده تا برخی از سازندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی با هدف کسب سود بیشتر به سمت استفاده از این پروفیل‌ها روی آورند.

وی از اعلام آمادگی انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو. پی. وی. سی برای همکاری با دستگاههای ذی‌ربط برای ساماندهی واردات و بازار این محصولات خبر داد و افزود: چنانچه این کالاها باکیفیت و استاندارد قابل قبول و قیمت رقابتی وارد بازار شوند، هیچگونه نگرانی وجود ندارد و در عین حال به بهبود فرآیندهای کیفی‌سازی تولیدات داخلی کمک می‌کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی، با بیان اینکه در حال حاضر وجود این پدیده تهدید بزرگی برای صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی محسوب می‌شود، متذکر شد: در چنین شرایطی به جای آنکه مجموعه سیاست‌های دستگاههای ذی‌ربط در خدمت تولید و اشتغال داخلی قرار گیرد، اتفاقات تاسف بار دیگری از این قبیل رخ می‌دهد و فرصت مناسبی جهت ایجاد اشتغال برای دیگر کشورها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به رهنمودهای مکرر رهبر معظم انقلاب به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور در مورد حمایت از صنعت و تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته گام‌های موثری در راستای توسعه اشتغال داخلی و همچنین خودکفایی در تولید بسیاری از کالاهای صنعتی برداشته شده، اما بها دادن به واردات کالاهای بی‌کیفیت نمی‌تواند فضای رقابتی سالم را در بازار داخلی ایجاد کند.

اقدامیان با بیان اینکه سازمان‌های مربوطه باید با حساسیت بیشتری به تولیدکنندگان خارجی معتبر و صاحب‌نام اجازه حضور در بازار ایران را بدهند، گفت: در حال حاضر صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی ایران توانسته است استاندارد "رال" به عنوان سختگیرانه ترین استاندارد اروپا را کسب کند و این در حالی است که بسیاری از تولیدات کشورهای چین و ترکیه حداقل استانداردها را دارا نیست.

وی با بیان اینکه استفاده از پروفیل‌های بی‌کیفیت در ساخت در و پنجره علاوه بر اتلاف انرژی، عمر آنها را نیز کاهش می‌دهد، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی باید برنامه‌های واردات کالا را به گونه‌ای تنظیم کنند تا انگیزه بالا بردن تولیدات داخلی در جامعه صنعتی کشور از بین نرود.

اقدامیان در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد تا فضای رقابتی سالم در بازار ایجاد شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان، فعالیت‌های خود را تعطیل و به واردات همین کالاهای غیر استاندارد روی آورند.