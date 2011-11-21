آخرین جزئیات از سرنوشت سه میلیارد دلار سهم وزارت بهداشت

دکتر رمضان محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هنوز ریالی از سهم وزارت بهداشت را نگرفته ایم ولی قول داده اند که بخشی از آن را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان داشته بخشی از سهم 3 میلیارد دلاری وزارت بهداشت پرداخت شده است، افزود: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، ما هم خوشحال می شویم.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس با اشاره به حمایتهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بودجه و اعتبارات مصوب وزارت بهداشت، تاکید کرد: قطعا دولت هم برای پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی دچار محدودیت منابع مالی است.

محسن پور ادامه داد: البته از نگاه ما، اولویت با وزارت بهداشت است و از این رو اصرار داریم که هرچه زودتر این سهم پرداخت شود تا بتوانیم برنامه های بر زمین مانده در حوزه سلامت را اجرایی کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس در ارتباط با وضعیت بودجه ای و کسری وزارت بهداشت در ماههای پایانی سال، گفت: وزارت بهداشت سعی می کند ماموریت خودش را انجام دهد حتی با جابجایی ردیف بودجه تلاش می کند در انجام وظایف خود کوتاهی نکند. البته بدیهی است که اگر پولی نباشد، نمی توان هیچ تکانی خورد.

وی، برنامه پزشک خانواده را یکی از تصمیمات استراتژیک کشور در حوزه سلامت دانست و افزود: قطعا اجرای این برنامه نیاز به ساز و کار لازم دارد که تامین منابع مالی یکی از این موارد است.