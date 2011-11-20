برگزاری رزمایش "فدائیان انقلاب جهانی اسلام" در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد یوسف شاکری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر این که هرگونه تهدیدات دشمنان با مشت محکم بسییج، سپاه و ارتش روبرو خواهد شد، رزمایش «فدائیان انقلاب جهانی اسلام» همزمان با آغاز هفته بسیج در چهار نقطه از استان برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این رزمایش بیش از 50 هزار بسیجی از سراسر استان حضور داشته و در محل‌های تعیین شده به انجام برنامه های از پیش تعیین شده می پردازند، اظهار داشت: این رزمایش در ارومیه با حضور 30 هزار نفر و خوی و مهاباد هرکدام با حضور 10 هزار نفر انجام می شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی محل رزمایش ارومیه در مرکز استان را پادگان آموزشی«مالک اشتر» عنوان کرد و بیان داشت: در این محل بسیجیانی از آذربایجان غربی برای انجام حرکات نمایشی و همچنین تجدید بیعت با رهبری تجمع کرده و یکی از فرماندهان ارشد سپاه به سخنرانی می پردازد.

سردار شاکری، همچنین در تشریح سایر برنامه‌های هفته بسیج در آذربایجان غربی، ادامه داد: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، دینی و ورزشی در دستور کار تمام رده‌های سپاه شهدا قرار داشته که در طول هفته و به تناسب ظرفیت هر رده انجام می شود.

این مسئول برگزاری جلسات متعدد با ائمه جمعه و جماعات، دیدار با خانواده معظم شهدای انقلاب اسلامی و اجرای همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و ادبی را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در آذربایجان غربی دانست و گفت: در طول این هفته 48 عنوان برنامه در رده‌های سپاه شهدا برگزار شده که به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در پایان با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم بسیج در این هفته، افزود: هدف نهایی از اجرای برنامه‌های فرهنگی، دینی و ورزشی در هفته بسیج، لبیک به فرامین مقام معظم رهبری و همچنین اعلام حمایت بسیجیان از ولایت مطلقه بسیج است.