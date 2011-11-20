ردیف عالی علی اکبر شهنازی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،مجموع ردیف دوره عالی استاد علی اکبر شهنازی شامل پنج دستگاه شور، سه گاه ، ماهور ، چهارگاه و همایون و پنج آواز ابوعطا،بیات اصفهان، دشتی، بیات ترک، افشاری که برای تار تنظیم و تدوین شده به چاپ رسیده است.

داریوش پیرنیاکان نوازنده تار و از شاگردان استاد شهنازی در توضیح کم و کیف تولید این مجموعه چنین آورده است : اخیرا کتابی با عنوان دوره عالی دستگاه نوا و راست پنجگاه به چاپ رسیده که در واقع همان ردیف کلاسیک آقا حسینقلی است . تمام شاگردان استاد شهنازی واقفند که ایشان دوره عالی دستگاه نوا و راست پنجگاه ندارند.

استاد شهنازی در تدوین و تنظیم دوره عالی از قطعه ها و جلمه بندی هایی استفاده کرده است که 80 سال پیش بسیار نو و خلاقانه است در این مجموعه تنظیم قطعه ها به ویژه قطعه ریتمیک ، به جهت ریتم و تکنیک خاص تار، از خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند : پرش های پی در پی از بم به زیر و بالعکس ، ایجاد سئوال و جواب های ریز و بم ، استفاده از تکنیک های بسیار پیچیده در ارائه جمله بندی های نو و پرداخت شده آوازی و قطعه ریتمیک با پایه های نو و متنوع نشان از شیوه خاص نوازندگی استاد شهنازی دارد .

از ویژگی های دیگر این ردیف آن است که از تمامی گوشه های هر دستگاه استفاده نشده و تنها مایه های اصلی دستگاه در تشکیل و تنظیم آن به کار رفته است؛ آهنگسازی بسیار پخته و والای استاد شهنازی در تدوین و تنظیم دوره عالی ، هرکدام از دستگاه های مورد بحث را به اثری منسجم ، یکپارچه و ماندگار در عرصه موسیقی بدل کرده است.استاد شهنازی از معدود نوازندگانی است که در زمینه نواختن تار مکتب نویی را پایه گذاری کرده و نوازندگان بعد از ایشان اکثرا با تاثیرپذیری از مکتب ایشان به نوازندگی پرداخته اند.

در پایان توضیحات این کتاب نگارنده به مقام هنری جلیل شهنازی اشاره کرده و نوشته : شهنازی در بین قدما، تنها نوازنده ای است که با شنیدن اولین مضراب ها شناخته می شود . صلابت و اقتدار پر از زیبایی و معرفت هنر موسیقی ایران در ساز او ، استفاده از همه امکانات صدادهی تار ، ایجاد نوانس با تکنیک های خاص مضراب و انگشت گذاری های خاص از جمله ویزگی هایی است که در ساز استادان پیش از شهنازی دیده نمی شود.