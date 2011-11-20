100هکتار گندم با دستگاه "مستقیم کار" در ابرکوه کشت شد

محمدعلی حاتمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای انجام کشاورزی حفاظتی، کاشت گندم با دستگاه مستقیم کار به صورت جدی تری در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری تاکنون 100 هکتار از اراضی با این روش به زیر کشت رفته است.

وی بیان داشت: با استفاده از این روش ورود تراکتور به زمین برای عملیات کاشت فقط یک بار صورت می ‌گیرد.

حاتمی زاده افزود: صرفه ‌جویی در هزینه سوخت، سرعت عمل با توجه به اهمیت حیاتی فاکتور زمانی کشت در دستیابی به عملکرد پایدار، حفظ رطوبت خاک و مبارزه با خشکسالی کشت در شرایط مختلف رطوبتی خاک، حفظ بقایای گیاهی، حفاظت خاک از فرسایش آبی و بادی و عدم نیاز به عملیات کود پاشی به صورت جداگانه از جمله مزایای این روش کاشت است.