فضای کتاب و کتابخوانی در فارس پر رونق شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب فارس، گفت: برپایی این نمایشگاه در استانی که مظهر فرهنگ و تمدن اسلامی است باید باعث توسعه و رونق گرفتن فرهنگ کتابخوانی شود.

وی ادامه داد: این استان مظهر فرهنگ، ادب و معلمان فراوانی را در طول تاریخ به جامعه ارزانی داشته که برپایی چنین نمایشگاهی باید مورد استقبال اقشار مختلف قرار گیرد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه هر آنچه از اول تاریخ تا به امروز مانده از برکت وجود کتاب است، یادآور شد: اگر قلم نبود و نوشته های قلم در جامعه بشری نبود امروز وضعیت دنیا و انسانها به گونه ای دیگر رقم می خورد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: تاریخ نشان می دهد آنانی که تمدن فاخر ادبی برخوردار نبوده اند چگونه تتاول زبان و ادبیات آنان را خارج کرد در صورتیکه شاهدیم با وجود تمامی لشکرکشیها به ایران به دلیل وجود مفاخر بزرگ ادبی زبان ما دچار افت و آسیب نشد.

وی در ادامه سخنان خود رابطه با کتاب را رابطه با دنیا دانست و گفت: رابطه با کتاب یعنی رابطه با اندیشه های گوناگون و مکانهای مختلف در جهان است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: قرآن مجید از مسلمانان می خواهد که بنویسند، بخوانند و همراه با تعامل و تفکر آموزش دهند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: گذشتگان و بزرگان ما در زمان سفر نیز به همراه خود کتاب داشتند و از مطالعه غافل نمی شدند.

وی با اشاره به اینکه تیراژ پنج هزار و 10 هزار نسخه در حد ملت ایران و فرهنگ ایرانی اسلامی نیست، افزود: تاریخ پر افتخار گذشته به ما می آموزد که باید از هر خانه ای یک نفر اهل قلم برخیزد و با چنین گذشته ای تیراژ کتاب در کشور ما باید به صدها هزار جلد برسد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: باید فضای کتاب و مطالعه در کشور توسعه یابد.