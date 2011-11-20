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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

حبیبی:

خبرنگاران اردبیل از مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید می کنند

خبرنگاران اردبیل از مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید می کنند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل از بازدید خبرنگاران و رسانه های گروهی این استان به صورت ویژه و یک روزه از مراکز فنی و حرفه ای استان خبر داد.

عزیز حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه بازدید عمومی و همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در سال جاری همزمان با سراسر کشور از دیروز آغاز شده و تا سوم آذر ماه ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: در این راستا نیز تمهیداتی اتخاذ شده تا قشر خبرنگار به عنوان نماینده افکار عمومی و به منظور اطلاع رسانی و بازگویی نقاط ضعف و قوت در مراکز فنی و حرفه ای استان حضور یافته و بازدید کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هدف اصلی از برگزاری بازدید خبرنگاران و شهروندان از مراکز فنی و حرفه ای را آشنایی نزدیک خانواده ها با مهارتهای مختلف و ترغیب فرزندان برای شرکت در کلاسهای مهارت آموزی عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت بازدیدهای عمومی از این مراکز در راستای علاقمندی و گرایش به آموزش حرفه از سوی شهروندان افزود: آموختن حرفه ای جزو ضروریات زندگی امروزی است و دارندگان مهارتهای فنی با خود اشتغالی کمتر با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

حبیبی با اشاره به ضرورت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور، اضافه کرد: هم اکنون تعداد افراد بیکار دارای مهارتهای شغلی کمتر از بیکاران غیر فنی و مهارتی است.

به گفته وی برای کاهش آمار بیکاری و آسیبهای اجتماعی در استان و گرایش به زندگی سالم، خانواده ها باید با آشنا شدن با مهارتهای شغلی فرزندان و جوانان خود را به سمت مهارت آموزی ترغیب کنند.

حبیبی عنوان کرد: در این راستا بازدید از مراکز فنی و حرفه ای ثابت دولتی که مجهز به جدیدترین کارگاه های آموزس و مربیان توانمند و مجرب بوده و آموزشهای مهارتی روز دنیا همگام با استانداردهای جهانی در کشور است، می تواند خانواده ها را در شناسایی مشاغل مختلف یاری دهد.

کد مطلب 1464315

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