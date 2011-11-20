سپاه عاشورا 70 برنامه در هفته بسیج برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی داداش زاده ظهر یکشنبه در آستانه هفته بسیج به خبرنگاران گفت: سپاه عاشورا در طول هفته بسیج امسال برنامه های مختلفی در گرامیداشت هفته بسیج برگزار می کند که تجمع 30 تا هزار نفری بسیجیان در تبریز از شاخص ترین این برنامه هاست.

وی افزود: در روز پنج آذر، حدود 100 گردان از بسیجیان تبریز که مشتمل بر 30 تا 40 هزار بسیجی می شوند از چهارراه آبرسان تبریز تا مسجد کبود این شهرتجمع کرده و هفته بسیج را گرامی خواهند داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا اظهار داشت: اعزام اکیپ های پزشکی برای ویزیت رایگان بیماران به مناطق محروم، همایش تجلیل از بسیجیان اصناف، نشست های روشنگری، همایش بسیج و جهاد اقتصادی، جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره زینب پژوهان، راه اندازی کانون های فرهنگی ورزشی در شهرهای مراغه و اهر و جشنواره خوشنویسان بسیجی از دیگر برنامه های سپاه عاشورا برای گرامی داشتن هفته بسیج است.

وی همچنین با اشاره به تغییرات اخیر در ساختار بسیج محلات و گردان های عاشورا و الزهرا، گفت: بسیجیان محلات از این پس در قالب حلقه های صالحان و چند مجموعه دیگر سازماندهی خواهند شد ضمن اینکه گردان های عاشورا و الزهرا، پایگاه محور شده و هر پایگاه دارای 250 تا 300 بسیجی فعال صاحب یک گردان عاشورا یا الزهرا خواهد بود.

سرهنگ داداش زاده در پاسخ به سوالی درباره رویکردهای متفاوت بسیج در مقاطع زمانی مختلف تصریح کرد: بسیج، دارای ساختاری منعطف بوده و در برابر تحولات جامعه به راحتی می تواند کارکردهای مختلفی به خود بگیرد.

به گفته وی، بسیج علاوه بر کارکرد نظامی در موقع دفاع، قادر است رویکرد فرهنگی به هنگام تهاجم نرم نیز به خود بگیرد.

هفته بسیج از فردا شروع می شود و تا شش آذر ادامه خواهد داشت.

مطابق دعوتنامه ارسالی سپاه عاشورا قرار بود سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان در نشست خبری هفته بسیج حضور یافته و پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد اما علاوه بر اینکه این مقام مسئول به دلیل حضور در مجلس بزرگداشت شهید تهرانی مقدم در مسجد طوبی تبریز موفق به حضور در این کنفرانس مطبوعاتی نشد بلکه جلسه خبری نیز با نیم ساعت تاخیر شروع شد.