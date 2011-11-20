نخستین ایستگاه حفاظت کاتدیک در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت از زنگ شرکت گاز استان زنجان بزرگترین مشکلات ترانس های رکتیفایر را غیر ثابت بودن محسوس سطح پتانسیل خروجی آنها در شرایط محیطی مانند تغییرات رطوبت خاک در زمان بارندگی و تغییرات دمایی در فصول مختلف سال اعلام کرد.

جمشید حمدی افزود: این موضوع خطرات جدی برای پوشش لوله ها و احتمال پس زدگی پوشش لوله به دلیل افزایش پتانسیل سطح لوله به همراه دارد در حالی که در منابع ولتاژ سوئیچینگ سطح پتانسیل دو سر منبع وابستگی اندک با تغییرات محیطی لوله های فلزی خواهد داشت.

مهندس طراح و اجرای پروژه های برق و حفاظت کاتدیک شرکت گاز استان زنجان با اعلام اینکه برای نخستین بار ایده این طرح در سال 1388به صورت مقاله در نخستین سمینار بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی خطوط انتقال و توزیع گاز کشور ارائه و به عنوان طرح پژوهشی برتر شرکت ملی گاز ایران انتخاب شد گفت:در این طرح پژوهشی؛ مبدل های یکسو ساز (رکتی فایر)ایستگاههای حفاظت کاتدیککه به دلیل افت قابل توجه توان عملکرد و پایین بودن راندمان؛ نیاز به حجم زیاد روغن برای جبران حرارت ناشی از فعالیت داشته و هزینه گزاف تامین و نگهداری ترانس یکسوساز را به بهره بردار ایستگاه تحمیل می کند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

آهنگری با اشاره به امکانات منبع ولتاژ سوئیچینگ متغیر هوشمند و استفاده از سامانه مونیتورینگ شامل کنترل و انتقالِ داده های ایستگاههای حفاظت کاتدیک با استفاده از سامانه G.S.M. برای کاربر، افزود: این مولد دارای قابلیت استفاده تواِم از برق ورودی متناوب شهری (A.C.) و برق یکسو (D.C.) حاصل از باتری و یا مولد های خورشیدی را داشته و به دلیل راندمان بالا، عدم خروجی ولتاژ و تلفات حرارتی، نیازی به استفاده از روغن ندارد.

وی حجم کم، قابلیت فعالیت دیجیتال، ارتباط آسان با سامانه های انتقال داده ایستگاه حفاظت کاتدیک و عدم نیاز به فونداسیون را از جمله مزایای این مولد ها عنوان کرد که صرفه جویی قابل توجهی را در سیستم های حفاظت کاتدیک موجب می شود.

در ادامه دکتر علی جماعت مجری این طرح پژوهشی در مورد امکانات نرم افزاری و مونیتورینگ طراحی شده برای این سیستم با بیان اینکه نرم افزار مونیتورینگ تهیه شده قابلیت جمع آوری داده های کاتدیک چندین ایستگاه را داشته افزود: از ویژگیهای بارز این نرم افزار؛ تفسیر داده های جمع آوری شده و ارائه پیشنهادهای مربوطه به کاربر سامانه مونیتورینگ است.

این سیستم تابستان امسال در یکی از ایستگاههای حفاظت کاتدیک شرکت گاز استان خوزستان با توجه به دمای بالای منطقه مذکور ، تحت نظارت واحد پژوهش آن شرکت مورد آزمایش اولیه قرار گرفت که با رفع نواقص و ایرادات موجود، هم اکنون برای تست در فصول سرد سال در شهر زنجان مورد آزمایش قرار گرفته است .