پیگیری بازار سیاه دفترچه کنکور ارشد/ سودجویان از پست دفترچه نخریدند

مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازار سیاه فروش دفترچه های کنکور در اطراف مراکز پستی اظهار داشت: دفترچه های ثبت نام کارشناسی ارشد سازمان سنجش 2 روز گذشته در دفاتر پستی به اتمام رسیده و بازار سیاه فروش این دفترچه ها مربوط به شرکت پست نبوده و دفاتر پستی هیچگونه دفترچه ای توزیع نمی کنند.

وی با بیان اینکه سازمان سنجش در جهت ترغیب متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به ثبت نام اینترنتی، تنها تعداد محدودی دفترچه ثبت نام برای توزیع در اختیار شرکت پست قرار داده بود که این دفترچه ها بیش از 2 روز است که به اتمام رسیده، تصریح کرد: فروش دفترچه های ثبت نام کارشناسی ارشد در اطراف دفاتر پستی مربوط به شرکت پست نبوده و سودجویانی که این دفاتر را به چند برابر قیمت می فروشند آن را از پست خریداری نکرده اند.

نصیری با اشاره به اینکه یکی از بانکهای کشور کارت اعتباری ثبت نام را به فروش می رسانده، ادامه داد: ممکن است سودجویان با خرید کارت اعتباری از این بانک، نسبت به فروش چند برابر آن در اطراف باجه های پستی اقدام کنند.

معاون فنی شرکت پست تاکید کرد که حراست پست پیگیر بازار سیاه خرید و فروش دفترچه های ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در اطراف دفاتر پستی خواهد بود.



به گزارش مهر، پس از اعلام تمدید مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مشکلاتی در پرداخت الکترونیکی کارت اعتباری ثبت نام بوجود آمده است که خریداری کارت اعتباری از پست را با مشکل مواجه کرده و سودجویی عده ای در گران تر فروختن کارت به داوطلبان را به وجود آورده است.