علیرضا سجادپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که منجر به افزایش فروش فیلم‌ها شود، موافقیم و از این رویکرد حمایت می‌کنیم. علاوه بر این رونق سینمای ایران هدف ما است و در تلاشیم با اخذ بهترین تصمیمات بر رونق سینما از راه فروش فیلم‌ها بیفزاییم.

وی افزود: مخالفت با برگزاری مراسم فرش قرمز به عنوان افتتاحیه فیلم‌ها امر تازه‌ای نیست و اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدا با این کار مخالفت می‌کرد و حتی از جانب دیگر اشخاص و نهادها نیز نسبت به این روند اعتراضاتی صورت گرفته بود.

سجادپور تصریح کرد: برنامه موسم به فرش قرمز به شیوه خوبی برگزار نشده است و تنها کپی‌برداری صرف از برنامه‌هایی است که غربی‌ها برای افتتاح یک فیلم اجرا می‌کنند. استفاده از لیموزین و به کارگیری بادیگارد و حضور عوامل فیلم با ظاهری که بیشتر یادآور شوی مد و لباس و آرایش است، هیچگاه مورد تایید ما نبوده و اجازه برگزاری چنین مراسم‌هایی را نمی‌دهیم.

مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد ادامه داد: البته این امر اصلاً به معنای مخالفت ما با برگزاری مراسم افتتاحیه و رونمایی از آثار سینمایی نیست و به تازگی نیز چند مراسم افتتاحیه برگزار شد که کاملاً مورد تایید ما بود اما اجرای مراسم‌هایی مغایر با فرهنگ خودی و کپی‌برداری از غربی‌ها را تایید نمی‌کنیم.

وی یادآور شد: همانطور که تاکنون مراسم افتتاحیه چند فیلم بدون حاشیه‌های نامناسب برگزار شد، بعد از این نیز دوستان می‌توانند با ارائه جزئیات برنامه خود به ما و دریافت تاییدیه اقدام به برگزاری مراسم افتتاحیه فیلم‌هایشان کنند.