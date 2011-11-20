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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

پنج مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند

پنج مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: پنج مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در احکامی پنج مدیرکل جدید برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی، سیاسی و انتخابات، مدیرکل امور روستایی، مدیرکل امور شهری و مدیرکل اداری و مالی استانداری استان را منصوب کرد.

اکبر نیکزاد، در این احکام "سید حسین سهمگین" را به عنوان مدیرکل جدید برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی، "حمدالله مبشری" را به عنوان مدیرکل سیاسی و انتخابات، "ابراهیم جعفری" را به عنوان مدیرکل امور روستایی استانداری، "محمدعلی جاوید" را به سمت مدیرکل امور شهری استانداری و "صادق صالحی" را به سمت مدیرکل اداری و مالی استانداری منصوب کرد.

"سهمگین" پیش از این مدیرکل امور شهری استانداری بود و "مبشری" نیز فرمانداری شهرستان بهمئی را در پرونده کاری خود دارد.

"جعفری" نیز پیش از این معاون فرماندار کهگیلویه و "جاوید" نیز بخشدار "پاتاوه" و " صالحی" معاون اداره کل راه و شهرسازی استان بوده است.

کد مطلب 1464322

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