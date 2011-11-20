اعتراض افغانها به تصمیمات لویه جرگه/ 30 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در کابل، ننگرهار، فریطاب، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، وردک، غزنی، خوست و پکتیا 10 عضو طالبان کشته و 30 فرد دیگر بازداشت شدند.

به گفته مسئولان وزارت کشور افغانستان، نیروهای ناتو و افغانی در ماههای اخیر بر فشارهای خود علیه طالبان افزوده و تنها در ماه اکتبر 290 نفر از اعضای این گروه کشته و 430 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک عضو ناتو در حملات طالبان در جنوب افغانستان خبر داد.

سخنگوی والی هلمند نیز از کشته شدن یک عضو طالبان که درصدد انجام حملات انتحاری در اداره پلیس در این ولایت در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل بود، خبر داد.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن سه فرد دیگر در حمله اشتباهی جنگنده های ناتو به یک ایستگاه پلیس در ولایت غزنی در شرق این کشور خبر داد.

خبر دیگر اینکه یک روز پس از پایان نشست لویه جرگه و موافقت این شورا با حضور موقت آمریکا در افغانستان، دانشجویان افغانی با برپایی تظاهرات در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند.

با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان، دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون "جنگ بر آمریکا" مخالفت خود را با حضور ایالات متحده در کشورشان ابراز داشتند.

این در حالی است که "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان ضمن استقبال از تصمیمات گرفته شده در نشست لویه جرگه گفت : باید به این تصمیم احترام گذاشت و آنها را اجرایی کرد.

همچنین ناتو از اصابت دو موشک به پایگاه نیروهای خارجی در منطقه "اسمار" ولایت "کنر" در شرق افغانستان خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد در این حمله به فردی آسیب نرسیده است.

این در حالی است که "زبیر صدیق" سخنگوی حزب اسلامی "حکمتیار" در گفتگو با رسانه ها ضمن پذیرش مسئولیت این حمله ادعا کرد: علاوه بر کشته شدن دو نظامی ناتو پایگاه نیروهای خارجی در کنر منهدم شد.