مطلق انگاری از آفات وحدت در اصولگرایی است

سید مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص اهمیت وحدت با توجه به انقلاب های منطقه و تهدیدات اخیر علیه کشورمان گفت: وحدت جزء استراتژی های ثابت جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب نیز بارها بر موضوع وحدت تاکید داشته اند.

وی در ادامه افزود: تجربه نیز نشان داده است استقامت و وحدت حول محورارزش های انقلاب اسلامی کارساز، موثر، دشمن شکن و باعث گسترش پیام انقلاب خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت منطقه و جهان وحدت یک امر ضروری است اظهار داشت: البته تاکید بر وحدت به این معنی نیست که دیدگاه های مختلف و سلایق گوناگون و تضارب آراء در جمهوری اسلامی ایران مطرح نشود.

مدیرمسئول روزنامه رسالت به انتخابات مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: درصحنه انتخابات که با اذعان جریان های سیاسی به اصول ثابت جمهوری اسلامی یعنی جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه برگزار می شود، جریان های مختلف سیاسی با یکدیگر به رقابت پرداخته و زمینه را برای انتخاب و گزینش مردم فراهم می کنند.

نبوی در خصوص حضور جریان اصلاحات در انتخابات مجلس گفت: منطق و تحلیل ها نشان می دهد برخی از چهره های اصلاح طلب که ساختار شکن نبوده و به اصول انقلاب پایبند هستند در انتخابات شرکت می کنند و این امر ضرورت وحدت اصولگرایان را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه معایب مطلق انگاری درجریان اصولگرایی باعث خدشه دار شدن وحدت خواهد شد اظهار داشت: اصولگرایی یک طیف گسترده است. کسانی هم که در این جریان کم و بیش گرفتار مطلق گرایی بودند به مرور زمان و براساس تجربه تعدیل خواهند شد.

نبوی در پایان، وحدت اصولگرایان را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: فکر می کنم مشکلی برای وحدت میان اصولگرایان نخواهیم داشت چرا که اصولگرایان حتی کسانی که اندکی دچار مطلق انگاری هستند مصالح، امنیت و منافع جمهوری اسلامی را مد نظر خواهند داشت.