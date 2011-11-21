پوشش بیمه ای 21 قلم داروی جدید

محمد باقرهداوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارائه خدمات درمانی ویژه تسهیلاتی برای افراد تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در نظر گرفته شده است که بزودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

به گفته وی، اجرایی شدن این خدمات و تسهیلات جدید نیاز به تائید شورای عالی بیمه دارد و به محض تصویب در این شورا آن را اجرا و مردم می توانند از تسهیلات جدید بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در مورد خدمات جدید تاکید کرد: تعدادی از خدمات و اقلام دارویی که در گذشته تحت پوشش بیمه نبودند جزء شمول بیمه قرار خواهیم داد بطوریکه سال گذشته 20 قلم دارو در شورای عالی بیمه به تصویب رسید و امسال نیز پوشش21 قلم دارو را پیشنهاد داده ایم که امیدواریم به تصویب برسد.

هداوند گفت: به طور معمول مواردی که به شورای عالی بیمه ارسال می شود مورد تصویب قرار می گیرد اما در مجموع برای اجرایی شدن باید منتظر تصمیم شورا بود.

وی اظهار داشت: برخی آزمایشات، تجهیزات و پروتز و ...از جمله خدمات جدید به شمار می رود.