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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

شیرازی عنوان کرد:

نداشتن برند چالش اصلی پیش‌روی صنعت پوشاک کشور است

نداشتن برند چالش اصلی پیش‌روی صنعت پوشاک کشور است

رئیس اتحادیه کشوری پوشاک با برشمردن چالش‌های پیش روی صنعت پوشاک کشور گفت: نداشتن برند، هم اکنون به عنوان چالش اصلی پیش روی صنایع پوشاک کشور خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم شیرازی امروز در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه مد در جمع خبرنگاران گفت: نداشتن برند در صنعت پوشاک از یک سو و ورود اجناس قاچاق به کشور، از سوی دیگر توانسته تا اندازه زیادی فرهنگ عفاف و حجاب در کشور را تحت تاثیر قرار دهد و متاسفانه این فرهنگ را به فرهنگ‌های بیگانه قرار دهد.

رئیس اتحادیه کشوری پوشاک افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد که باید مد و لباس در ایران را ساماندهی کرد، در این میان اتحادیه کشوری پوشاک نیز وارد عمل شده و بیش از 100 واحد برتر تولیدی را برای حضور در نمایشگاه مد معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: در این میان بالغ بر 150 طرح جدید برای حضور در این نمایشگاه از سوی تولیدکنندگان و طراحان کشور معرفی شده است که از میان آن‌ها، 55 طرح طراحان و 55 طرح تولیدکنندگان به عنوان آثار برتر برگزیده و به ثبت رسیده است.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری پوشاک، این اقدام به این جهت صورت گرفته است که مهمترین وظیفه ما حمایت از سیاست‌های کلی نظام است و باید با هجمه فرهنگی دشمنان و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه مقابله کرد.

شیرازی گفت: به نظر می‌رسد در صورتیکه میان تولیدکنندگان و طراحان مد و لباس ارتباط معناداری ایجاد شود، بتوان با هرگونه هجمه فرهنگی دشمن مقابله کرد.

کد مطلب 1464333

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