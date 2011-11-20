به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم شیرازی امروز در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه مد در جمع خبرنگاران گفت: نداشتن برند در صنعت پوشاک از یک سو و ورود اجناس قاچاق به کشور، از سوی دیگر توانسته تا اندازه زیادی فرهنگ عفاف و حجاب در کشور را تحت تاثیر قرار دهد و متاسفانه این فرهنگ را به فرهنگ‌های بیگانه قرار دهد.

رئیس اتحادیه کشوری پوشاک افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد که باید مد و لباس در ایران را ساماندهی کرد، در این میان اتحادیه کشوری پوشاک نیز وارد عمل شده و بیش از 100 واحد برتر تولیدی را برای حضور در نمایشگاه مد معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: در این میان بالغ بر 150 طرح جدید برای حضور در این نمایشگاه از سوی تولیدکنندگان و طراحان کشور معرفی شده است که از میان آن‌ها، 55 طرح طراحان و 55 طرح تولیدکنندگان به عنوان آثار برتر برگزیده و به ثبت رسیده است.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری پوشاک، این اقدام به این جهت صورت گرفته است که مهمترین وظیفه ما حمایت از سیاست‌های کلی نظام است و باید با هجمه فرهنگی دشمنان و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه مقابله کرد.

شیرازی گفت: به نظر می‌رسد در صورتیکه میان تولیدکنندگان و طراحان مد و لباس ارتباط معناداری ایجاد شود، بتوان با هرگونه هجمه فرهنگی دشمن مقابله کرد.