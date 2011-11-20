به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه در بازار 625 هزار تومان، طرح جدید 605 هزار تومان، نیم سکه 294 هزار تومان، ربع سکه 149 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 625 هزار تومان،607 هزار تومان، 295 هزار تومان، 149 هزار تومان و 79 هزار تومان بود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز توسط بانک مرکزی با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه در شعب بانکی 602 هزار و 680 تومان، نیم سکه 291 هزار و 200 تومان، ربع سکه 147 هزار و 160 تومان و گرمی 76 هزار و 960 تومان تعیین شد.

این نرخها روز گذشته به ترتیب 603 هزار و 200 تومان،291 هزار و 200 تومان،147 هزار و 160 تومان و 76 هزار و 960 تومان بود.

نرخ هر اونس طلای جهانی امروز مانند روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارها و بورسهای جهانی 1723 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 55 هزار و 170 تومان است.

صرافان بازار قیمت هر دلار را امروز 1330 تومان و هر یورو را 1823 تومان اعلام کردند، این در حالی است که این نرخها دیروز به ترتیب 1338 تومان و هر یورو 1830 تومان بود. بانک مرکزی مانند دیروز قیمت هر دلار بانکی را 1088 تومان و هر یورو را 1471 تومان اعلام کرد.