بحران شغل در میان فارغ التحصیلان ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات "استلا" (آمار مرتبط با مقوله فارغ التحصیلان و شغل) که توسط 11 دانشگاه ایتالیا (8 دانشگاه در منطقه شمال واقع در استان لمباردیا) در قالب کنسرسیوم Cilea انجام و در اجلاس دانشگاه "میلانو- بیکوکا" ارائه شد نشان می دهد که تنها 44.6 درصد از فارغ التحصیلان 8 دانشگاه استان لمباردیا موفق می شوند در 12 ماه اول پس از پایان دوره سه ساله لیسانس شغل پیدا کنند و تنها یک پنجم این موارد می توانند یک شغل با قراداد رسمی پیدا کنند و در سایر موارد، فارغ التحصیلان وارد مشاغل قراردادی (30.4 درصد)، قراردادهای پروژه ای (13.6 درصد)، خود اشتغالی (13 درصد) و کارآموزی (8.7 درصد) می شوند.

همچنین تعداد فارغ التحصیلانی که در نیمه نخست سال 2010 از پروژه لیسانس خود دفاع کرده اند اما در 12 ماه گذشته موفق به یافتن شغل نشده اند و باید یکسال دیگر نیز به دنبال کار باشند نسبت به فارغ التحصیلان دوره مشابه سال 2009 به میزان 0.1 و نسبت به سال 2005 تقریباً 8 درصد افزایش یافته اند و تعداد فارغ التحصیلانی که به دنبال کار هستند در 5 سال اخیر 4.5 درصد رشد داشته اند.

برپایه این تحقیقات، سایر فارغ التحصیلان در بیشتر موارد (39.8 درصد) در دوره های کوتاه مدت "مستر" و یا دوره های بلند مدت فوق لیسانس ادامه تحصیل می دهند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این آمارها نشان می دهد که در فاصله 36 ماه پس از دفاع پروژه، 81 درصد از فارغ التحصیلان جوان دارای شغل هستند و تنها 1.2 درصد همچنان به دنبال کار می گردند.

از سویی دیگر، نتایج این گزارش حاکی از آن است که تعداد فارغ التحصیلان نیمه نخست سال 2010 نسبت به دوره مشابه در سال 2008 در دوره لیسانس 1.9 درصد کاهش، در دوره فوق لیسانس 4.8 درصد افزایش و در دوره فوق لیسانس پیوسته 20.2 درصد افزایش یافته است.

این نتایج بدان معنی است که به دلیل نبود شغل به میزان کافی در دنیای کار، دانشجویان ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی را ترجیح می دهند.